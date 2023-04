Un ataque a la ciudad común

Me he tomado tiempo para comentar el estúpido gag, supuestamente humorístico, en TV3, la televisión pública catalana, que intenta ridiculizar la devoción de los andaluces por la Virgen del Rocío, y toda la polémica que ha generado. Hay muchos aspectos en este asunto. Es relevante la cuestión de que una televisión pública permita que se ofenda gratuitamente a una parte de la sociedad, ya sea por motivos culturales, étnicos o religiosos. Más que “neutralidad”, lo que habría que exigir es verdadero sentido del bien común. O mejor aún, una auténtica laicidad, que significa valoración de lo que cada componente de una sociedad aporta a la conversación pública. La religiosidad popular cristiana en España es un eje vertebrador de nuestra convivencia de siglos. No digo que deba ser algo estático, que no necesite purificación, que no pueda ser sometida a un debate legítimo. Lo que no puede ser es vituperada de manera insensata desde una televisión pública.

En este asunto no está en juego el supuesto derecho a criticar a las religiones. ¡Pues claro que sí! Por favor, pero si nos pasamos el día en ello. Estos “valientes” de la parodia en TV3 no tienen nada que temer, y me alegro. Claro que yo tampoco tengo nada que temer por desnudar su infantilismo, su sumisión al poder cultural dominante, su odio atávico a las raíces de las que también ellos proceden, su insensatez al provocar agravios. No creo que exista, como tal, un llamado “derecho a la blasfemia”, pero tampoco abogo por su persecución penal. Lo que digo es que sólo sirve para romper, para disolver, para enfrentar. No purifica nada y no construye nada.

Creyentes y no creyentes hemos hecho ya un largo camino de encuentro y de escucha recíproca en España, que nos ha permitido despojarnos, unos y otros, de muchas falsas imágenes que hacían de los otros una caricatura, y nos ha permitido trabajar juntos por la ciudad común. Pero ésta nunca será una tarea completa. Lo de TV3 no ha sido solo una patética ofensa a los cristianos, sino un ataque a la ciudad común.