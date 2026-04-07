El apóstol Pedro es uno de los grandes protagonistas de la semana de Pascua. Imaginemos cómo debía sentirse antes de que amaneciera el domingo. Él, tan impetuoso, se quedó dormido en el Huerto mientras Jesús sudaba sangre. Después huyó cuando Jesús fue arrestado, y cuando fue reconocido como uno de sus seguidores, gritó tres veces que no lo conocía. No creo que Pedro pudiese conciliar el sueño esa noche. Y, en esas, llega María Magdalena diciendo que el cuerpo del Maestro no estaba en el sepulcro. Pedro y Juan echaron a correr con una mezcla de angustia y confusa esperanza. ¿Quizás alguien había robado el cuerpo? Pero también, quizás, les viniese el recuerdo de las misteriosas palabras de Jesús sobre el Tercer Día, que ellos ya habían archivado. ¿Y si todo lo que Jesús anunció fuese verdad?

Dice el Evangelio que cuando Pedro encontró el sudario perfectamente doblado “vio y creyó”. Creyó no significa que dio un salto en el vacío, sino que dio crédito a lo que ya le había dicho el Señor, y a todo lo que había experimentado junto a Él. El Resucitado podría haberse aparecido a Pedro allí, en la tumba vacía, pero no fue así. Quería que Pedro llegara primero a la fe recordando su propia experiencia con el Maestro y las palabras que Él le había dicho, esas que tan rápidamente había olvidado ante el vértigo de los acontecimientos. Y así, su fe se convirtió en un fundamento racional y afectivo sobre el que toda su vida podía descansar. Aquel Pedro humillado y confundido de la noche se transformó el domingo en el testigo valiente que afrontará el juicio del sanedrín, que no se achantará frente al poder del César y que culminará dando su vida en la colina vaticana.

La Pascua nos invita a releer toda nuestra vida, con sus éxitos y fracasos, a la luz de la victoria de Jesús sobre la muerte. Así podremos convertirnos en testigos creíbles del Evangelio en nuestros lugares cotidianos y hasta los confines de la tierra.