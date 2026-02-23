Lo urgente es volver a anunciar el Evangelio

El Papa León se ha encontrado con el clero de Roma, la diócesis de la que es obispo, y en su discurso destacan algunas indicaciones de gran claridad, útiles para cualquier diócesis del occidente secularizado. Primero, la conciencia clara de que la fe cristiana ya no es transmitida de manera natural por el ambiente familiar y social. Por eso “es urgente volver a anunciar el Evangelio”. Esa es la prioridad, ha dicho el Papa, que ha observado que todas las grandes aglomeraciones urbanas están marcadas por una movilidad constante, por nuevas formas de habitar el territorio y de vivir el tiempo y las relaciones. Y por eso las parroquias tienen que experimentar otras modalidades de transmisión de la fe, fuera de los caminos clásicos, para intentar involucrar de manera nueva a los chicos, a los jóvenes y a las familias.

Señala también que, en el pasado, la parroquia estaba estrechamente vinculada al territorio, pero hoy los estilos de vida están marcados por la movilidad, y muchas personas viven las relaciones más allá de los límites territoriales y culturales de pertenencia. De modo que la parroquia, por sí sola, no es suficiente para iniciar procesos de evangelización que lleguen a quienes no viven establemente ligados a su territorio. Es necesaria la colaboración entre parroquias vecinas, y también el concurso de los diversos carismas. No habla de una mera coordinación, sino de una verdadera comunión que actúa.

Por último, el Papa se refirió al malestar existencial y la búsqueda de los jóvenes. Para afrontarlo no existen soluciones fáciles. León XIV les recomendó permanecer a la escucha, acogerlos y compartir su vida. Y eso implica vivir la vida de amistad con Jesús, porque los jóvenes no necesitan solo un ejemplo, sino una experiencia de vida que pueda cambiar la suya, y eso solo puede venir de una relación cotidiana con el Señor en la comunión de la Iglesia.