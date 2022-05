En una entrevista concedida por el Papa al Corriere della Sera se pone de manifiesto el tormento que supone para Francisco lo que está sucediendo en Ucrania. A pesar de los dolores y limitaciones que le impone su rodilla, está dispuesto a viajar a Moscú para pedir a Putin que pare esta matanza. Pero hace falta que el líder ruso abra una ventana, y de momento da la callada por respuesta a la petición del Papa, que se pregunta “cómo es posible que no se detenga esta brutalidad”.

En otro momento de la entrevista, Francisco se refiere a su conversación con el Patriarca de Moscú a través de zoom. Explican que durante los primeros veinte minutos Kirill le leyó todas las justificaciones de la guerra. Tras escucharlo, el Papa le dijo: “No entiendo nada de esto. Hermano, no somos clérigos del Estado, no podemos usar el lenguaje de la política, sino el de Jesús. Somos pastores del mismo santo pueblo de Dios. Por eso debemos buscar caminos de paz, hacer cesar el fuego de las armas”. Y añade en la entrevista este severo comentario: “el Patriarca no puede transformarse en el monaguillo de Putin”. Sin embargo, todavía ayer, Kirill volvió a defender la guerra, afirmando que Rusia no ha realizado ninguna invasión, que sólo defiende sus propias fronteras.