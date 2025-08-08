¿Por qué la tragedia y los escándalos persiguen a los Windsor? Lo que esconde la 'crisis' que sufre la familia real más influyente del mundo

El príncipe Harry ha perdido el control de su organización benéfica africana de lucha contra el SIDA, una organización que cofundó en el año 2006 en honor a su madre, la princesa Diana. A pesar de que la investigación administrativa ha dictaminado que no existió acoso o misoginia por parte de Harry hacia la presidenta de la fundación el control lo ha perdido porque es ella quien seguirá al frente. Así que el menor de los Windsor está devastado dicen hoy en todos los periódicos.

Desde luego es un nuevo revés para un miembro de la familia real británica a los que parece que les persigue la mala suerte: el cáncer de Kate Middleton, el estado de salud del rey Carlos, las desavenencias entre Guillermo y Harry, los escándalos sexuales del príncipe Andrés... ¿Por qué la tragedia y los escándalos persiguen a los Windsor?¿Qué esconde la crisis que sufre la familia real más influyente del mundo?

La escritora y perito judicial especializada en crímenes y psicología forense, Concha Calleja, trata de desgranar todo esto en su libro "La Maldición de los Windsor". Este viernes ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para presentarlo. La escritora considera que la maldición es tanto histórica, simbólica como institucional: "Las gestiones y la forma de llevar ellos todos sus problemas genera también mala suerte", menciona.

Considera que el miembro más vulnerable de la familia real británica es Harry, aunque no un miembro en activo. Los Hombres del Traje Gris, como los denominaba Lady Di, y el Consejo Privado, toman mucho protagonismo en su libro. "En estas instituciones hay personas que son escogidas en el gobierno y entre los servicios de inteligencia que pasan unos rituales increíbles para formar parte del Consejo Privado del Gobierno. Hacen un juramento de lo que se hace o se dice allí no sale", comenta sobre los Hombres del Traje Gris.

La serie The Crown nos acerca a la figura de Isabel II. Con su muerte, Concha Calleja comenta que se termina una era de estabilidad y respeto. La reina Isabel empezó siendo muy joven y, según Concha, no tenía un pasado como el que tiene Carlos. El rey llega tras setenta años preparándose para reinar cansado y ya mayor, y un año después de comenzar su reinado le diagnostican un cáncer. "A Carlos le restó mucha popularidad la historia de amor y desamor con Diana. Contrató un experto en relaciones públicas en Hollywood para que incrementase su popularidad", afirma.

Concha considera que cuando la familia real británica falla se entera todo el mundo. "Aunque traten de mantener el secreto, en ese mismo secreto hay un fallo en si mismo. No puedes esconder todo bajo la alfombra siempre cuando ya se ha hecho público", recalca. La escritora afirma que la reina fallece en un momento económico crítico en toda Gran Bretaña, que a día de hoy siguen teniendo.

Camilla tuvo que recibir terapia psicológica privada porque no conseguía superar el vapuleo a nivel mundial. "Supo mantenerse en el segundo plano, intentar tener paciencia y saber que si ella continuaba con el príncipe Carlos, iba a estar en ese candelero. Ahora son una pareja mayor donde ella ha llevado la parte más visible de corona por la enfermedad de Carlos. Se ha ganado el respeto, ella nunca va a ser popular, pero ha trabajado en ser respetada", considera Calleja.

KATE MIDDLETON y la influencia en la percepción de la casa real

El episodio de Kate Middleton ha sido de los fallos más grandes que ha tenido la casa real británica. "Ella es una parte importante de la casa real y estaban ella y el rey hospitalizados. Con ella hubo una desaparición que nunca tuvo que producirse y una serie de despropósitos muy grandes. Se tenía que haber ido actualizando, la presión del mundo hizo que ella se sometiese a eso", concluye.

