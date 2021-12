Nuestros esfuerzos y la libertad de Dios

En el Adviento siempre recomiendo releer el delicioso libro “La infancia de Jesús” de Benedicto XVI. Allí encontramos una sugestiva consideración de la genealogía de Jesús con la que san Mateo pretende responder a una pregunta que acompaña a los cristianos a través de la historia: este Jesús, ¿de dónde viene?, o sea, ¿quién es en realidad? En la lista aparecen cuatro mujeres: Tamar, Rahab, Rut, y “la mujer de Urías”. Ninguna de ellas era judía, de forma que el mundo de los gentiles entra en la genealogía de Jesús, y así se anuncia que su misión no se ceñiría al mundo judío, sino que alcanzaría a toda la tierra. Pero la verdadera “sorpresa” es que la lista concluye así: “Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo”. Esta frase, dice Ratzinger, da un nuevo enfoque a toda la genealogía: “María es un nuevo comienzo… su hijo no proviene de ningún hombre si no que fue concebido por obra del Espíritu Santo”.

Aun así, observa, la genealogía sigue siendo importante, porque José es el padre legal de Jesús, y por eso pertenece, según la Ley, a la estirpe de David. Por una parte, el origen de Jesús se puede constatar, pero al mismo tiempo es un misterio, porque Él proviene de otra parte, sólo Dios es su «Padre» en sentido propio. Podemos extraer esta lección: nuestros esfuerzos y planificaciones son necesarios, Dios cuenta con ellos y los utiliza para llevar a cabo su designio en la historia, pero se reserva la libertad absoluta de introducir quiebros que siempre nos descolocan. Adviento significa también que, mientras hacemos cuanto podemos, estemos siempre abiertos a ese golpe de fortuna, a su intervención completamente libre e inesperada.