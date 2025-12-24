Zarzalejos pronostica cuál será el plan de Sánchez tras el batacazo del PSOE en Extremadura

El periodista José Antonio Zarzalejos ha analizado el futuro político de Pedro Sánchez en la sección 'Sexto sentido' del programa 'Herrera en COPE'. Según Zarzalejos, el presidente no prepara una rectificación, sino un contraataque basado en "agudizar la confrontación". Esta estrategia evidencia un giro en el PSOE, donde, según la portavoz Montse Míguez, ya se habla de "sanchismo" en lugar de socialismo.

Una izquierda reformulada sin Sumar

ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST ¿Sánchez se va de vacaciones para preparar el contraataque?, por José Antonio Zarzalejos | El sexto sentido Sexto Sentido Escuchar

De acuerdo con el análisis de Zarzalejos, Yolanda Díaz y Sumar están fuera de la ecuación, considerándolos "hundidos y amortizados". En su lugar, emerge la figura de Gabriel Rufián, a quien Esquerra Republicana dará carta de libertad. Esta "reformulación de la izquierda" se apoyará esencialmente en los republicanos catalanes, el PSC, Bildu en el País Vasco y Navarra, y el BNG en Galicia.

Este nuevo proyecto se asemeja a una "España insumisa", como la ha definido el periodista, trazando un paralelismo con el movimiento de Mélenchon en Francia. "El futuro de Sánchez está en una suerte de España en sumisa, al modo de la Francia en sumisa de Mélenchon", ha afirmado Zarzalejos. Para que esta fórmula funcione, añade, "es preciso que VOX siga creciendo como el lepenismo en Francia", mientras la socialdemocracia tradicional del PSOE, que figuras como Jordi Sevilla intentan recuperar, "llega tarde, tardísimo".

Los dos 'ochomiles' y el modelo confederal

El punto de inflexión, según el comunicador, será la reunión del presidente con el líder de ERC. "Vamos a contemplar aún un Sánchez desencadenado a partir de la entrevista que mantenga en enero con Oriol Junqueras", ha vaticinado Zarzalejos.

EFE Pedro Sánchez en una de sus últimas comparecencias públicas.

Tras ello, a Sánchez le faltaría culminar dos 'ochomiles' políticos. El primero, que el Tribunal Constitucional "revoque el auto del Supremo y le obligue a amnistiar a Puigdemont y a los malversadores". El segundo, poner en marcha la "financiación singular de Cataluña". Todo ello, sumado a continuas concesiones a Bildu, para cincelar el "modelo confederal" que, según Zarzalejos, pretende implantar con el apoyo de más de 70 diputados de sus socios territoriales. Se trata, en definitiva, de una "operación en ciernes".