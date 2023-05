Ayer el Secretario de la Conferencia Episcopal, César García Magán, dijo en La Linterna de Ángel Expósito que es tremendo que las únicas palabras de apoyo que reciba una mujer con un embarazo problemático sean “deshazte de tu hijo”. Por eso en nuestra Línea Editorial de hoy, al referirnos al fallo del Tribunal Constitucional que avala la Ley del Aborto del Gobierno de Zapatero, decimos que no estamos sólo ante un disparate jurídico sino ante una quiebra de civilización. Disparate jurídico porque el Alto Tribunal contradice la doctrina que él mismo había asentado, en la que reconocía que la vida del no nacido era un bien que merece protección jurídica. Durante trece años se ha esperado llegar a un consenso que resultó imposible, hasta que la nueva mayoría supuestamente “progresista del TC” ha aplicado el rodillo. Y no se ha contentado con declarar la más que discutible constitucionalidad de la ley, sino que ha proclamado un derecho de la mujer a disponer de la vida en gestación, convirtiendo en tierra quemada el precepto constitucional que afirma que “todos tienen derecho a la vida”.

Ayer la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal se preguntaba en voz alta "en nombre de qué justicia se realiza la más injusta de las discriminaciones entre las personas", declarando a unas dignas de ser defendidas, mientras a otras se les niega esa dignidad. El discurso ideológico del Tribunal, que no cumple con su papel de garante del orden constitucional, se inscribe en el camino nefasto de las colonizaciones ideológicas que el Papa Francisco acaba de denunciar en su viaje a Hungría.

La pésima noticia de ayer no cierra esta herida. Es la hora de una auténtica movilización social por la vida a través de la ayuda eficaz a las mujeres que viven embarazos no deseados, a través de un debate público que nadie puede cancelar, y mediante el testimonio cotidiano de personas, familias y comunidades de que la vida humana siempre es un bien que merece ser protegido. Si el Estado renuncia ahora a su más noble tarea, cada uno de nosotros está llamado a realizarla.