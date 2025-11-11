El domingo, el Papa presidió una Misa en la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral de la diócesis de Roma, en la fiesta de su Dedicación. Contemplando su porte impresionante, León XIV se refirió a los cimientos que han impedido que se derrumbe y dijo que hoy, en la Iglesia, “antes de erigir estructuras imponentes debemos excavar en nosotros mismos y a nuestro alrededor para eliminar todo material inestable que pueda impedirnos llegar a la roca desnuda de Cristo”, el único cimiento válido. El Papa invitaba así a todos los responsables de la vida eclesial a no apresurarse ni ser superficiales, porque la historia milenaria de la Iglesia enseña que solo con humildad y paciencia se puede construir, con la ayuda de Dios, una verdadera comunidad de fe, capaz de difundir la caridad y de llevar a cabo la misión.

El Papa se refirió también a los momentos críticos, pausas y correcciones que experimentó la construcción de este majestuoso edificio, como una parábola de lo que sucede en toda la historia de la Iglesia, y nos invitó a que el cansancio y la desazón no nos impida reconocer, en medio de las dificultades, “un gran bien que crece”. Cuánto necesitamos que domine esta conciencia, esta mirada sobre la realidad de la Iglesia allí donde cada uno viva.

León se refirió a la caridad que da forma al rostro de la Iglesia como madre, y a la liturgia, que es la fuente de donde mana toda su fuerza. Es significativo lo que dijo, precisamente, sobre el cuidado de la liturgia en el lugar de la Sede de Pedro, donde se deben respetar las normas y prestar atención a las diferentes sensibilidades de quienes participan, según el principio de una sabia inculturación, siempre con un estilo de solemne sobriedad típico de la tradición romana. Para que todos los que participen puedan salir llenos “de esa gracia con la que el Señor desea inundar el mundo”. Seguimos conociendo al Papa.