Un discurso con resonancias “ratzingerianas”

En el encuentro con el mundo de la cultura, en la Universidad Nacional de Malabo, León XIV pronunció ayer un discurso sobre el conocimiento y la fe con resonancias inequívocamente “ratzingerianas”.

Su discurso partió del Génesis, afirmando que el ser humano ha recibido la capacidad de conocer, de nombrar, de discernir, de admirarse ante el mundo y de interrogarse por su sentido. Pero enseguida surge una desviación que ya no busca conocer la realidad, sino plegarla a la propia medida.

El conocimiento entonces deja de ser apertura y se vuelve posesión; deja de ser camino hacia la sabiduría y se transforma en afirmación orgullosa de autosuficiencia, abriendo paso a extravíos que pueden llegar a volverse inhumanos.

Es la tentación de un conocimiento separado de la verdad y del bien, tan antigua como el mundo. Frente a esa tentación, dijo el Papa, el cristianismo ha afirmado siempre que la verdad no se fabrica, no se manipula ni se posee como trofeo, sino que se acoge, se busca con humildad y se sirve con responsabilidad. Cristo no es un atajo ante la fatiga intelectual, como si la fe comenzara donde la razón se detiene.

Al contrario: en Él se manifiesta la armonía profunda entre verdad, razón y libertad. La verdad precede al hombre, lo interpela y lo llama a salir de sí mismo, y por eso puede ser buscada con confianza. La fe no anula esta búsqueda común a todos, sino que la purifica de la autosuficiencia y la abre a una plenitud hacia la que la razón tiende, aunque no pueda abarcarla por completo. Eso explica cómo surgió de las entrañas de la Iglesia la idea misma de universidad.

Este es un mensaje profético de grandísimo alcance para nuestra Europa de hoy, y el Papa, paradójicamente, nos lo envía desde África: conocer es abrirse a la realidad, acoger su sentido y custodiar su misterio. Ojalá desarrolle todo esto en su visita a España.