Conocerlo de nuevo

El Papa ha iniciado un nuevo ciclo de catequesis en la audiencia general de los miércoles dedicada al Concilio Vaticano II a través de sus documentos. No es una decisión de carril. León XIV enlaza plenamente con la convicción de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, de que el Vaticano II sigue siendo la brújula para el camino de la Iglesia en este momento histórico y que su indicación de camino no se encuentra en un evanescente “espíritu conciliar” que cada uno puede interpretar a su gusto, sino en la objetividad de los documentos conciliares que ahora León vuelve a desgranar para todo el pueblo de Dios en sus catequesis de los miércoles.

Es importante porque algunos, desde el llamado “progresismo” y desde el supuesto espíritu de “conservación”, han decretado “de hecho” que el Concilio estaría ya superado. Y el Papa León, como sus predecesores, dice que no, que es preciso reavivar la conciencia de sus contenidos e indicaciones en el pueblo de Dios sencillo. Y conste que, para los cristianos más jóvenes, incluidos los más comprometidos, los documentos del Vaticano II son perfectamente desconocidos. Para entender la intención del Papa León, es significativa una cita de Albino Luciani, futuro Juan Pablo I, que al principio del Concilio subrayaba la necesidad de realizar “no tanto organismos o métodos o estructuras, sino una santidad más profunda y extensa” y advertía que los frutos de un Concilio pueden llegar a verse solo después de siglos, tras superar laboriosamente contrastes y situaciones adversas”. Sesenta años más tarde, “sentimos la llamada a no apagar la profecía y seguir buscando caminos y formas para implementar las intuiciones de aquel gran evento, y para eso, nos dice ahora el Papa, “es importante conocerlo nuevamente de cerca, no a través “de oídas” o de interpretaciones que se han dado, sino releyendo sus Documentos y reflexionando sobre su contenido”. Pues vamos a ello.