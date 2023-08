Teniente coronel de la UME, en Mediodía COPE: "Aún no pueden volver todos los vecinos a sus casas"

Ya son siete los días que lleva activo el incendio que afecta a Tenerife que ha devorado cerca de 15.000 hectáreas. Es el incendio más grave de España en lo que llevamos de año y es el peor de la historia de las islas Canarias. Por este motivo, el presidente en funciones, Pedro Sánchez ha anunciado que el Gobierno declarará la zona como catastrófica.

De momento, 11 municipios se han visto afectados y son ocho los espacios protegidos que se han visto afectados. Entre ellos, el Parque Nacional del Teide. Todo esto, sin contar las evacuaciones de los vecinos. Afortunadamente, muchos han podido regresar a sus casas, como ha sido el caso de los vecinos del municipio de Arafo.

El Observatorio Astronómico del Teide se vio rodeado por las llamas que llegaron hasta sus puertas, "el domingo, a las tres de la tarde, el fuego entró al área del observatorio, pero se evitó que entrase a las instalaciones e hiciera un daño irreparable", contaba a COPE el director del Instituto de Astrofísica de Canarias, Rafael Rebolo.

Una lucha tremenda contra todo: el viento, la vegetación y la orografía

Tras una semana de lucha contra las llamas, ¿a qué situación se enfrentan las unidades que luchan contra el fuego en este momento? En estos momentos la situación es más optimista, "en los días anteriores se dio por estabilizado el sector sur, el norte está controlado, está contenido y estamos en labores de control y refresco", responde en Mediodía COPE, el teniente coronel Coordinador Militar de la UME, José Alberto Gallego.

"Hemos tenido una lucha estos últimos días en la zona próxima al Observatorio Astronómico; el único frente que hay activo es en el este y ahí se van a centrar los medios aéreos", explica el coordinador de la Unidad Militar de Emergencia en la Isla.

¿Qué es lo peor? "Es todo, hay muchos condicionantes y se han dado muchos, la meteorología, humedad baja, vegetación muy seca y los vientos no eran fuertes, pero muy cambiantes, con un comportamiento muy particular y la orografía ha sido determinante porque tan escarpada no deja entrar a los medios de tierra", subraya el teniente coronel Gallego.

El responsable de la UME destacaba que "los vecinos no corren peligro, pero parte de la población que se ha visto a dejar sus casas, seguirán sin poderse realojar en el noreste y en el sur, hay focos activos y hay que apurar las horas para que la población pueda volver a sus casas".