Rosanna, vecina de pueblo pequeño:“Tenemos que echar mano de la imaginación porque nos quedamos sin servicios"

Viajamos por varios puntos de España de los que se habla muy poco o cuando se habla suele ser en periodo electoral. El sonido de la jornada es reivindicativo y va al ritmo del repicar de las campanas. Han sonado este mediodía en Teruel, pero también en Soria, en Palencia...Son sonidos que hemos recogido hace apenas una hora y que supone una forma más de hacer ruido contra la despoblación.

La España vaciada se hace oír y recoge el espíritu que nació en aquella manifestación masiva del 30 de marzo. Igual eres uno de los que estuviste en Madrid ese día. Fueron muchos y no quieren que su voz, como la de los pueblos, se acabe.

Los datos siguen siendo preocupantes. El 53% del territorio nacional tiene menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. Estamos hablando de 4.200 municipios de la España Vaciada de los que un 10% morirán en cinco años según el INE. Puede que en las grandes capitales lo vean como un problema lejano, pero España no se puede permitir el capricho de dejar morir una buena parte del territorio.

Hoy estamos en Soria, en Palencia, en Teruel, también en Cuenca, en Guadalajara... y nos vamos a situar ahora en un pueblo de la provincia de Huesca. En concreto de la comarca de la Jacetania. La capital es Jaca, pero alrededor hay muchas localidades que pierden servicios y, por tanto población, a pasos agigantados.

Imaginación frente a la pérdida de servicios

Uno de estos pueblos es BAILO, donde apenas hay 275 habitantes censados, pero viviendo son incluso menos. La imagen que más se repite es la de la bajada de persianas. El colegio echó el cierre hace ya varios cursos y después fue el turno de dos oficinas bancarias.

Aunque trabaja como médico en Jaca, Rosanna de Angeli vive en una pedanía de Bailo que se llama Arbués y en la que hay tan solo 14 vecinos. En Mediodía COPE ha explicado que no entiende los motivos por los que les van restando de servicios a este pueblo. Para solventar este tipo de restricciones han creado iniciativas como la de un servicio como el famoso BlaBlaCar, que es altruista y que consiste en que algunos vecinos acercan a los que no pueden hasta Jaca.

Entre sus reivindicaciones concretas está que no retiren servicios al completo porque no sean rentables. Rosana entiende que por ejemplo retiren algunas líneas de autobús, pero no todas.

Como ha explicado Rosana: “Tenemos que echar mano de la imaginación porque nos quedamos sin servicios”.

“En el mundo rural, lo que no es rentable, no tiene porqué quitarse. Yo entiendo que no contemos con dos entidades bancarias, pero no se quitan dos, se debería dejar una. Entiendo que no tengamos un autobús con 12 horarios diarios, pero sí con 6”, ha añadido.