Roman, ucraniano de Odesa en COPE: "No hay temor, Putin ya no nos asusta"

A Roman y su familia, la vida les cambió rotundamente hace siete meses cuando Vladimir Putin decidió pasar de las musas al teatro, de las amenazas a los hechos e invadía territorio ucraniano iniciando un conflicto bélico que cambiaba no solo la situación en el este de Europa sino en todo el mundo al afectar a materias primas fundamentales para todo el planeta, como las energéticas.

Pero los que más sufrían la invasión eran los ucranianos a los que la guerra de Putin contra Zelenski les hizo comenzar un éxodo. Las leyes obligaban a los hombres a luchar, para proteger a sus hijos, mujeres y niños salieron a toda prisa hacia otras partes del mundo.

Siete meses después, el desarrollo del conflicto no es el que tenía pensado el mandatario ruso que preveía un paseo militar de su Ejército. Sin embargo, ese Ejército se ha visto gravemente mermado. El ministro de Defensa ruso admitía este miércoles que han muerto casi 6.000 soldados y se necesitan más efectivos para luchar en territorio ucraniano. Es lo que ha llevado a Putin a anunciar que se moviliza a todos aquellos hombres que hicieran el servicio militar obligatorio. La medida podría afectar a dos millones de rusos, finalmente se ha reducido a 300.000 reservistas que recibiran formación para proteger los territorios ocupados.

Tras el anuncio, se producían las reacciones a nivel mundial. Los mercados bursátiles rusos reflejaban negativamente la decisión presidencial perdiendo más de un 13 por ciento.

Putin "ya no nos austa"

Y ¿cómo se ha tomado el anuncio en Ucrania? "Con tranquilidad" le respondía a Pilar García Muñiz, Roman un vecino de la ciudad de Odesa.

"No nos ha sorprendido, llevamos así siete meses de guerra" decía Roman que añadía con rotundidad que "lo hemos recibido con normalidad, con tranquilidad, no hay temor y estamos preparados. Cuando comenzó la guerra dijo que en 3 meses se hacía con el país, y no lo ha conseguido, vamos a por todas".

Pese a que su vida ha cambiado rotundamente, la familia de Roman tuvo que salir huyendo de Ucrania, lo que diga el mandatario ruso "ya no nos afecta. Al principio sí teníamos miedo, pero ya no, ni siquiera ha declarado el Estado de Guerra, lo llaman operación especial, no nos asusta el tema para nada. Es un fracaso total, estamos contratacando y tenemos éxito. El pueblo está animado y estamos en una parte del país que estamos tranquilos porque estamos protegidos por el Ejército".

Pese a la guerra Roman da gracias a Dios porque él y su familia están vivos "estoy lejos de mis seres queridos, pero gracias a Dios están vivos, que otras muchas familias han muerto".