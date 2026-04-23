Tras la reapertura del AVE Madrid-Málaga, la OCU advierte: "Los consumidores tienen derecho a una de estas dos soluciones, estamos ante un incumplimiento del transportista"

Muchos viajeros que compraron billetes de AVE para viajar entre Madrid y Málaga los días 27, 28 y 29 de abril con las compañías Iryo y Ouigo se han encontrado con que sus trenes no existen.

Aunque Adif ha anunciado este jueves la reapertura total de la línea para el 30 de abril, la venta anticipada de billetes ha generado una gran confusión, un tema que hemos analizado en 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja.

Reembolso o alternativa: los derechos del viajero

Ante esta situación, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha aclarado las opciones de los afectados. Ileana Izverniceanu, portavoz de la OCU, ha explicado en COPE que se trata de un "incumplimiento, claro, de las obligaciones del transportista" y, por tanto, los consumidores tienen derecho a elegir entre dos soluciones sin que les suponga ningún perjuicio.

Tiene derecho a elegir entre la cancelación con el reembolso completo del billete o una alternativa de transporte lógica en tiempo" Ileana Izverniceanu Portavoz de la OCU

La portavoz de la OCU ha detallado las alternativas: "El usuario tiene derecho a elegir entre la cancelación con el reembolso completo del billete o una alternativa de transporte lógica en tiempo", lo que significa que se les debe facilitar otro medio de transporte "a la mayor brevedad posible".

Desde la organización insisten en que los afectados no deben conformarse con la primera oferta de las compañías y deben reclamar sus derechos.

Europa Press Estación de tren Málaga-María Zambrano con trenes AVE

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Un cruce de acusaciones por las fechas

El origen del problema reside en un cruce de fechas entre el gestor de infraestructuras y las operadoras. Las compañías Iryo y Ouigo afirman que pusieron los billetes a la venta porque Adif les "garantizó que la alta velocidad volvía a estar operativa a partir del 27 de abril".

Sin embargo, fuentes de Adif han asegurado a COPE que su comunicación siempre fue que la reapertura "no sería antes del día 27", lo que abría la puerta a un posible retraso.

Más de tres meses de interrupción

La conexión de alta velocidad entre Madrid y Málaga recuperará la normalidad el próximo 30 de abril a las 12:00 horas, justo antes del puente de mayo. La línea ha sufrido una larga interrupción de más de tres meses, que comenzó el 18 de enero por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y se agravó el 4 de febrero por un desprendimiento de tierras en Álora (Málaga) causado por las intensas lluvias.

EFE Zona de trabajos de reparación en la línea de alta velocidad Madrid-Málaga

Durante este tiempo, los viajeros de Renfe han realizado en autobús el trayecto entre Málaga y la estación de Antequera-Santa Ana, mientras que Iryo y Ouigo suspendieron sus operaciones. La intervención en Álora ha sido de "gran complejidad y magnitud", según Adif, debido al volumen del deslizamiento, que superó los 200.000 metros cúbicos de tierra, y la cercanía de una línea de alta tensión.

En las obras han trabajado 75 personas en turnos de 24 horas con 25 máquinas. El ministro de Transportes, Óscar Puente, destacó la "magnitud" de la obra y criticó el "cinismo" de otros responsables institucionales. Actualmente, se están reponiendo los sistemas de electrificación, vías y señalización para garantizar la seguridad.