José Antonio Zarzalejos desgrana la ofensiva del Gobierno contra el juez del caso Begoña Gómez

El periodista José Antonio Zarzalejos, en la sección 'Sexto sentido' del programa 'Herrera en COPE' de este viernes, ha analizado la ofensiva del Gobierno contra el juez Juan Carlos Peinado por el caso que afecta a Begoña Gómez. Zarzalejos ha calificado el enfrentamiento gubernamental con el magistrado instructor como "una de las mayores torpezas" que se han registrado en este procedimiento.

Presiones al Poder Judicial

Según ha desvelado Zarzalejos, el ministro de Justicia ha instado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en varias ocasiones para que su comisión disciplinaria abra un expediente de sanción a Juan Carlos Peinado. Sin embargo, la presidenta del consejo se ha negado al considerar que "no hay motivo para semejante medida".

ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST El Gobierno en plena ofensiva contra Peinado, por José Antonio Zarzalejos | El sexto sentido Sexto Sentido Escuchar

El analista ha explicado que, si bien es normal en una instrucción penal que un juez sea corregido o avalado en apelación, como ha ocurrido con Peinado, existen varias actuaciones que considera anómalas. "No es normal" que el presidente del Gobierno se haya querellado contra el juez a través de la Abogacía del Estado, ni tampoco que lo hiciera Begoña Gómez, querellas que además fueron inadmitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Zarzalejos también ha señalado que tampoco es normal que "la fiscalía se comporte como un letrado defensor de Gómez", poniendo más empeño en descalificar al juez que la propia defensa. Ha criticado el "ataque generalizado contra el magistrado", recordando que si la instrucción ha concluido es porque la Audiencia de Madrid ha avalado sus aspectos esenciales.

La Fiscalía Europea entra en juego

Cuestionado por Carlos Herrera sobre cuándo puede ser expedientado un juez, el periodista ha aclarado que la Ley Orgánica del Poder Judicial es clara: "nunca por sus decisiones jurisdiccionales". Un juez solo puede ser sancionado por "incumplimientos groseros" de aspectos procesales o por infracciones éticas.

Europa Press (Foto de ARCHIVO)La esposa del presidente del gobierno Begoña Gómez en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España).Europa Press Reportajes / Europa Press28/2/2026

Finalmente, José Antonio Zarzalejos ha advertido que el ministro de Justicia parece olvidar que en el asunto también está interviniendo la Fiscalía Europea, que investiga el papel de Barrabés y Gómez. Ha añadido que, aunque actúa con procedimientos secretos, no tardará en comunicar sus decisiones y ha vaticinado que "no van a ser, Carlos, buenas noticias para ninguno de los 2".