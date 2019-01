Óscar Camps: "Van a conseguir que haya más muertes y no haya testigos"

Tiempo de lectura: 2



La ONG Proactiva Open Arms denuncia que Capitanía Marítima de Barcelona les deniega el permiso para zarpar hacia el Mediterráneo central, donde realizan operaciones de salvamento de inmigrantes que navegan a la deriva.

El buque Open Arms se encuentra en la actualidad el puerto de Barcelona, donde espera autorización para trasladarse a las costas de Libia y reanudar los rescates marítimos. Autorización que no ha llegado y no va a llegar como ha contado el fundador de esta organización, Óscar Camps, en 'Mediodía COPE'.

"En principio el bloqueo es para navegar en aguas internacionales, en aguas libias. Se nos desautoriza a través de la Marina Mercante, del Capitán marítimo de Barcelona, en un despacho en el que se nos dice que por varios motivos, como el incumplimiento por parte de varios países de sus compromisos internacionales y de algunos convenios, provoca que si nuestro barco en su misión de vigilancia, prevención y rescate encuentra náufragos no podrá desembarcarlos ni en Italia ni Malta, tendrá que hacerlo en España y al parecer la distancia entre el punto de rescate y España es mucha y que deberíamos tener alguna certificación como barco de pasaje" explica Óscar Camps incrédulo ante lo que les está pasando.

¿Qué os dicen desde el Gobierno de España? "Desde el Gobierno español no nos dicen nada. No entendemos que haya algún problema. Llevamos dos años y medio y es de conocimiento público y de la Marina Mercante lo que hacemos, no ha habido ningún cambio, ni siquiera los barcos de Salvamento Marítimo cumplen ninguna disposición para el tema del pasaje, los náufragos no ocupan plaza, son náufragos y no siempre los rescatas, pero nuestra presencia allí con medios de comunicación a bordo obliga a estos países a hacer lo que tienen que hacer y nuestra presencia y ayuda porque protege por presencia, pero si no estamos… Y el argumento de la Capitanía Marítima de que Italia y Malta cierran sus puertos dice que es malo, pero nosotros consideramos que también es malo bloquear el barco. Tanto lo uno como lo otro, lo único que va a conseguir es que haya más muertos y no haya testigos" advierte el fundador de la organización no gubernamental Proactiva Open Arms.

Os bloquean con el argumento de que habéis incumplido normativas internacionales, ¿cuándo ha sido la última vez que habéis llevado inmigrantes a puerto? "No es a nosotros que se nos atribuye el incumplimiento, se lo atribuye a los países que cierran sus puertos, nosotros no incumplimos ningún convenio internacional, en ningún momento nos lo dice la Capitanía Marítima. Nosotros lo que hacemos es intentar intervenir cuando realmente se necesita, nuestro despacho no especificaba que era para rescatar sino para vigilancia y protección de estas personas. Todos los barcos, todos, tienen la obligación de rescatar delante de una situación de peligro, delante de una patera. Se debería bloquear a todos los barcos que transitan por esa zona porque se van a ver obligados a intervenir en el caso de que pase algo y tampoco van a tener puerto. La última vez que llegamos a puerto fue en Algeciras el 28 de diciembre con 308 inmigrantes y no tuvimos ningún problema. España debería sacar pecho, no solo por el estrés de trabajo de Salvamento Marítimo en la frontera sur de España sino por ser una organización que obliga y defiende los derechos humanos en el Mediterráneo central e intentar corregir estas negligencias de algunos países acompañándonos a denunciar al Tribunal de Hasburgo, creo que hay que hacer las cosas bien e intentar cambiar esta política que está causando tantas decenas de miles de muertos”