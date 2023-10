Objetos perdidos en Mediodía COPE: ¿ Qué puedes encontrar en las oficinas de los ayuntamientos?

Valentino puede ser, si nadie demuestra lo contrario, el pastor más pequeño de España. Es de Burlada, Navarra, y tiene tan solo 16 meses. En Mediodía COPE, Pilar García Muñiz, le presentaba esta semana como el pequeño pastor porque Valentino lleva a su oveja de peluche a todos lados. No puede vivir sin ella. Le ha puesto hasta nombre: Carlitos.

Pero Carlitos -la oveja-, a veces anda un poco despistada, o descarriada y hace una semana se perdió.

La madre de Valentino decidió buscarla por tierra, mar y aire, no solo en España, también en el extranjero. Incluso desde Canarias se ofrecieron a hacer uno igual para que Valentino dejara de extrañarlo. Lo primero que hizo fue poner un mensaje en Facebook por si alguien la encontraba, hasta estaba dispuesta a pagar una recompensa.

"Noooooo, hemos perdido la oveja negra de mi bebé. Es una oveja que ya no está en venta y está agotada online. Es un peluche de mucho valor sentimental para mi peque. No sale a ningún lado sin su oveja. He buscado por todas las páginas de segunda mano y nada. Si alguien tiene uno de esos peluches estoy dispuesto a pagar más del valor de 2 euros. Por favor, ¿alguien tiene esa oveja? Por favor, compartir”, decía ese mensaje no exento de angustia.









Oye, pues dicho y hecho, la oveja ha aparecido y eso que era complicado. "La encontró una vecina de Burlada que se puso en contacto con el grupo de Facebook "Burlada Amigos", me puso un mensaje privado diciendo que había encontrado la oveja y la tenía en casa esperando y la había lavado y todo porque la encontró en un charco estos días de lluvia", decía entre sonrisas Jessica Florence, madre de Valentino, a Pilar García Muñiz.

Fue todo un alivio recuperar a Carlitos porque Valentino estaba triste, "no quería comer, no quería ir a la guardería y le costaba dormir", durante los cinco días que estuvo perdido, contaba Jessica.

"No nos damos cuenta del valor que tiene un peluche para un niño, es muy importante tener un objeto de apego". Carlitos era la segunda vez que se perdía, de ahí la importancia de recuperarlo de nuevo, "de hecho le compré uno parecido, pero Valentino sabía que no era Carlos y lo tiró al suelo".

Para evitar que se vuelva a extraviar, ahora Carlitos "está bien atado a la silleta" de Valentino y Jessica sigue buscando otro igual para ternerlo guardado ante una nueva pérdida.

Objetos perdidos: desde el angelote de una tumba a una cabeza de vaca

Esta historia de la oveja descarriada ha acabado bien, ha vuelto a su dueño. Pero no siempre es así, solo hay que ir a cualquier oficina de objetos perdidos. Allí esperan y esperan en las estanterías infinidad de cosas y nadie las reclama.

En Madrid, por ejemplo, llegan a este departamento cerca de 6.000 objetos al año y de lo más variopinto, hasta una urna con cenizas como resaltaba en COPE, Leticia de Antonio, jefa de Objetos Perdidos del Ayuntamiento madrileño.

En Sevilla, el responsable de la oficina, Juan Bueno, que es el delegado de Hacienda del Ayuntamiento sevillano, aseguraba en Mediodía COPE que esta semana han llegado a la oficina "material de documentación de aficionados ingleses después del partido entre el Arsenal y el Sevilla y también han llegado muchos paraguas", lo normal es que cuando hace calor se pierdan abanicos y cuando llueve, paraguas.

¿Qué es lo más curioso que hay en la Oficina de Objetos Perdidos de Sevilla ? "Lo normal son artículos adecuados a cada momento del año como mantones durante la feria, pero una vez apareció un angelote de un metro y medio de altura que era de un monumento funerario del cementerio, dentaduras postizas o una cabeza de vaca disecada".

Juan Bueno asegura que los trabajadores de la oficina pueden escribir con las anécdotas hasta tres libros. Cuando pasan dos años y nadie ha reclamado esos objetos, "los que son perentorios no hay más remedio que tirarlos, pero hay asociaciones sin fines lucrativos y que se dedican a fines sociales a las que se les donan los objetos que nadie reclama para que puedan hacer con ellos lo que puedan".

Por cierto, ahora que nos aproximamos a las fiestas navideñas, otros años tanto en Madrid como en Sevilla aparecen perdidas, cajas de polvorones o turrones.