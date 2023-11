En Mediodía COPE :La solución de estudiantes de Granada contra la sequía partiendo de lluvias torrenciales

Esta semana Cataluña ha decretado la pre emergencia por sequía después de 36 meses con lluvias por debajo de la media. Es la sequía más grave desde que se tienen registros. Sus embalses están al 18,8 % de su capacidad.

Ya se ha limitado el uso del agua en la agricultura, ganadería e industria y el consumo de agua por persona de 230 a 210 litros diarios. Pero como siga sin llover en los próximos días, como ha explicado Xavier Latorre, presidente de la Asociación Catalana Amigos del Agua, en Herrera en COPE, llegarán directamente los cortes.

La Generalitat catalana está trabajando con desalinizadoras y está preparada para transportar agua en barcos a Barcelona. Pero, ¿y si hubiera otra forma de combatir la falta de agua?

Pues esta pregunta se la hicieron cuatro alumnos de Informática y Matemáticas de la Universidad de Granada en un concurso organizado por la NASA.

Y después de pensar mucho la respuesta y, cómo no, usando la Inteligencia Artificial y el Big Data, han desarrollado un sistema capaz de prevenir inundaciones, aprovechar el agua de las lluvias torrenciales y derivarla allí donde se necesite para luchar contra la sequía.

La idea que han desarrollado es tan buena, que en octubre se proclamaron campeones de España y pasaron a la fase internacional de este concurso de la NASA donde han conseguido una Mención Honorífica.

In Spain, a drought turns the world’s largest olive oil producing region brown.



NASA’s Terra satellite shows where green vegetation in May 2022 (left) turned brown by May 2023 (right). The drought dried up reservoirs, parched olive groves, and led to water restrictions. pic.twitter.com/WXeHCZBMc9