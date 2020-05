Mediodía COPE del 14 de mayo de 2020 de 14 a 15

No nos llegan noticias demasiado halagüeñas hoy sobre la situación de la pandemia. La Agencia Europea del Medicamento señala que la vacuna del coronavirus no llegará antes del año que viene. Y por otro, también tenemos el mensaje de la Organización Mundial de la Salud, que dice que este virus podría no irse nunca.

En España el Gobierno anuncia que va a reforzar la presencia policial para acabar con las manifestaciones que se vienen produciendo cada tarde en el centro de Madrid..

Seguimos pendientes de más detalles sobre la detención de un menor de 17 años, que presuntamente ha matado a su padre y a la pareja de este, en Villerejo de Montalbán, en Toledo.