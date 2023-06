En Mediodía COPE, comienza el sorteo de las mesas electorales

A partir de hoy y hasta más o menos la semana de San Fermín, el repartidor de Correos va a ser la persona más temida de este país y todo porque hoy ha comenzado en muchos ayuntamientos de España el sorteo de las mesas electorales para las elecciones generales del 23 de julio.

Hasta el próximo miércoles 28 de junio se van a sortear esas mesas por lo que las notificaciones -si hemos resultado elegidos- comenzarán a llegar a nuestras casas muy pronto. Pero ¿cómo se lleva a cabo ese sorteo?

Natalia Vega, concejala en el ayuntamiento de Hoz y Costean, en la provincia de Huesca, contaba a Mediodía COPE cómo se lleva a cabo el sorteo en este consistorio -que es muy chiquitito- y en el que solo cuentan con una mesa electoral.

"Se convoca un pleno, van los concejales y la secretaria aprieta el botón y salen los agraciados para estar en una mesa", cuenta.

Todavía no lo han hecho, pero ese acto, que por cierto se llama "acto de insaculación", es el mismo en toda España, independientemente del número de habitantes.

Donde sí lo han celebrado ya es en el ayuntamiento más grande de España y donde más presidentes, vocales y suplentes han tenido que sortearse. En total: 31.302 personas a las que este año les toca premio gordo de estar en una mesa electoral en pleno verano madrileño el próximo 23 de julio.

¿Cómo ha sido el sorteo? "Es un pleno extraordinario que temen todos los ciudadanos porque 31.302 personas mayores de edad tiren un domingo entero desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. El pleno comienza con una prueba a través de un programa informático, cada vecino de Madrid está representado por un número, pasada la prueba, un miembro de la Junta Electoral de Zona hace la prueba definitiva, se imprime, se firma y ya tenemos a los 9 miembros de cada una de las mesas electorales y los suplentes", explica Borja Fanjul, presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid a Pilar García Muñiz.

¿Cuándo nos vamos a enterar los ciudadanos? "La semana que viene, suele ser una semana, diez días", dice Borja Fanjul que asegura que "este año, este sorteo es una auténtica lotería".

El cartero llamará a nuestra puerta en unos días

En muy pocos días podemos empezar a recibir esa notificación con acuse de recibo de que hemos sido convocados bien como presidente, bien como vocal o bien como suplentes a una mesa electoral.

A partir de ahí contamos con 7 días desde la notificación para presentar ante la Junta Electoral de zona una causa justificada para poder librarnos de estar el 23 de julio sentados en una mesa. Y este año tenemos la excusa de las vacaciones. Pero no en todos los casos, sólo si las contrataste antes del 29 de mayo, fecha en la que se convocaron las elecciones, las de fechas posteriores no nos van a eximir.

Además hay que demostrar perjuicio económico o trastorno grave del solicitante. Hay que acreditar documentalmente un contrato por ejemplo de vacaciones, de hotel cogido con anterioridad a la fecha, presentar facturas del trastorno económico que nos ocasiona la suspensión de esas vacaciones en el último momento. Lo mismo si es lo del trastorno grave. No es lo mismo alegar que te encuentras visitando a un familiar en esas fechas fuera de España, que es que te pilla en el pueblo o en el apartamento de la playa y tienes que volver a la ciudad.

Es la Junta Electoral de Zona la que tiene que valorar la viabilidad de la excusa, es decir, que lo que le pueda valer a una junta, no le tiene por qué valer a otra. Al ser un criterio nuevo no hay mucho antecedente al que podamos agarrarnos.

Mayores de 65 años, personal sanitario o estar embarazada motivos para librarse

Otros motivos que nos pueden eximir de estar de 8 de la mañana a 12 de la noche en un colegio electoral dentro de un mes, el 23J, son tener más de 65 años, una discapacidad superior al 33 %, estar embarazada de más de seis meses o estar en periodo de lactancia.

También ser personal sanitario, por ejemplo, y estar de guardia ese día. Personas que tengan a su cargo mayores o menores que puedan acreditar que nadie puede hacerse cargo. Y para aquellos que les haya tocado al menos tres veces en los últimos 10 años. Y hayan acudido, claro está.

Luego vendrá la segunda ronda de premios. Porque de todos los que aleguen y efectivamente se libren de estar en una mesa habrá que sortear esos puestos. Por lo que no pienses que el 6 de julio si no has recibido la carta ya te has librado. Que hasta unos días antes de las elecciones todo es posible.

Y si no tienes más remedio que cumplir con el deber, debes saber que tienes derecho a una dieta de 70 euros y a reducir tu jornada laboral en cinco horas al día siguiente, es decir, el 24 de julio. Es el premio de consolación en este gordo del verano.