Un matrimonio sevillano se va de luna de miel a Bali y no dan crédito con lo que les pasa al bajar del avión: "Nos han engañado"

La ilusión por preparar una boda es algo que solo experimentan quiénes se han casado o están apunto de hacerlo. Hay muchas cosas que preparar para ese día tan especial, aunque también para los días posteriores. Hablamos de ese viaje especial de novios o de recién casados. Lo que también se conoce como "luna de miel".

Marina y Adrián tenían muy claro que querían marcharse de viaje nada más casarse y que, además, querían irse a Bali. Es posiblemente una de las islas más buscadas de Indonesia. Sus playas, el clima, la cultura, hacen de esta isla un lugar increíble para visitar. Precisamente por eso Marina y Adrián eligieron este destino. Decidieron acudir a una agencia de viajes que les consiguiera todo: los vuelos, el alojamiento, las excursiones y las dietas del viaje.

Ellos iban siguiendo cada paso que les decían en la agencia. Les dijeron que tenían que aportar una cantidad de dinero concreta, en un periodo de tiempo concreto. Además, les pidieron adelantar en algunos momentos dicha cantidad, y así hicieron.

Cuando por fin se acercaba la fecha de su boda y, por tanto, de su viaje, Marina tuvo que contactar con la agencia hasta en dos ocasiones porque no había recibido aún los vuelos o la reserva del hotel. "Me recomendaron esta agencia y la verdad que todo parecía ir bien. Tuvimos que reclamar los vuelos, eso sí, porque no nos llegaba ningún billete. Siempre echaba balones fuera pero por fin nos lo mandaron", explica Marina.

el primer contratiempo

Pero por fin llegaron a Bali. Allí se encontraron con la primera sorpresa: no tenían reservada ninguna actividad. Rápidamente llamaron a la agencia y les dijeron que si no habían reservado se iban a encargar ellos de hacerlo. Pero para eso, querían que les devolvieran la cantidad que habían pagado previamente por esas actividades. Tardaron 4 días en recibir ese dinero, pero por fin se lo ingresaron.

La realidad es que no les cuadraba nada de lo que estaba pasando, porque antes de marcharse de viaje, habían recibido la documentación y los recibos referidos al viaje. Y aunque su marido le quiso advertir, Marina quiso seguir teniendo confianza ciega.

Cedida por Marina Documento que les hace llegar la agencia sobre las reservas del viaje

Poco a poco fueron luchando contra los contratiempos. Pusieron de su bolsillo diferentes cosas que, teóricamente, ya habían pagado. Dese el desayuno, la comida o la cena, hasta las actividades que no habían reservado. Sopesaron y prefirieron disfrutar de esos días, aunque todo pareciese estar en contra.

LA GOTA QUE COLMÓ EL VASO

Su viaje se dividía en dos partes: el norte y el sur de Bali. Cuando se trasladaron al sur, no dieron crédito de lo que estaba pasando. Entraron al hotel, dijeron su nombre y no constaba ninguna reserva a su nombre. La agencia no había efectuado tampoco el pago del hotel, por lo que se encontraban en la calle sin ningún sitio para quedarse.

Llamaron a la agencia pero volvieron a recurrir a la excusa del "error". Así que Marina decidió tomar cartas sobre el asunto y volver a España. Pidieron que le adelantaran el vuelo y poder salir dos días antes de lo previsto pero tampoco pudo ser. "Me dijo que no tenía dinero, que lo pagase yo y que luego me lo pagarían. Pero ese documento tampoco tenía ninguna validez", explica.

SIN SEGURO DE VIAJE

Una vez llegaron a España decidieron denunciarlo. Se fueron a comisaría y pusieron la querella correspondiente. Y tal y como ya imaginaban, no eran los únicos. Hasta 140 parejas más estaban en la misma situación o parecida. Habían reservado su luna de miel con esta agencia y o bien se habían quedado tirados en el destino -como Marina y Adrián- o bien se casaban los próximos días y tenían el disgusto de haber sido estafados.

Para mayor disgusto, Marina y Adrián se enteraron que se habían ido de viaje a Bali sin seguro. Aunque lo habían pagado, no constaba. Siendo además Adrián diabético, si hubiesen tenido algún problema de salud, podrían haber tenido un gran problema.