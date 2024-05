Contratar un seguro de viaje, ¿sí o no?: "Pueden ocurrir circunstancias"

Seguramente muchos de ustedes en estos momentos están ya con la cabeza puesta en las vacaciones, están organizando lógicamente su descanso y en ese descanso van a incluir un viaje en el que, por ejemplo, se van a ir con su familia a disfrutar de unos días de asueto y de merecido descanso. Cuando nos enfrentamos a esta tesitura, además de contratar todo, aparece la figura del seguro de viaje. ¿Debemos contratarlo o no?

Pilar Gómez del Valle, responsable de la OMIC de Ciudad Real, ha asegurado en Cope que “lo primero que tenemos que pensar es si queremos contratar un viaje suelto, un servicio de viaje independiente, un viaje combinado o un servicio de viajes vinculados. Si lo que vamos a hacer es contratar un viaje combinado, es decir, cuando tengamos dos servicios de viaje o más con el mismo prestador, en el mismo contrato y por un precio global, estaríamos hablando de un viaje combinado. En este caso, se ha modificado la legislación al transponer la directiva de 2015. Y ahora el hecho de la fuerza mayor personal desapareció. Antes, si yo, antes del inicio de un viaje, me ponía enferma o moría un familiar, directamente podía cancelar el viaje sin ningún tipo de penalidad”.

“La propia ley me ofrecía la fuerza mayor personal. Ahora, en cambio, eso ha desaparecido. Lo conveniente es que el viajero disponga de la opción de contratar una póliza de seguros donde poder cubrir todos los gastos que le pueda ocasionar. Para ello es muy importante que se miren el condicionado y que las causas más habituales que me puedan surgir estén aseguradas. Normalmente los viajes se hacen a largo plazo y pueden ocurrir circunstancias que me hagan no poder viajar. En este caso sí que es recomendable contratar un seguro”.

¿En qué me tengo que fijar en ese seguro? ¿Qué tengo que pensar a la hora de hacerlo? “Primero hay que preguntar qué me puede cubrir, si tengo algún tipo de contrato a nivel sanitario para el propio viaje y si no lo tengo o quiero una cobertura mayor, buscarla, eso es súper importante”.