Manuel Mostaza, director de Asuntos Públicos de ATREVIA, en Mediodía COPE

Partidos Políticos, expertos politólogos, analistas y comentaristas políticos analizan desde que el escrutinio de las urnas era ya definitivo, los resultados del 23J.

Unos resultados que sorprendían a todos porque el PP no conseguía los 150 escaños que le daban, prácticamente, todos los sondeos demoscópicos. Con los 136 escaños conseguidos por Alberto Núñez Feijóo no se consigue dar carpetazo al "sanchismo".

El Partido Socialista y, en especial, Pedro Sánchez no solo no se hundía en la línea psicológica de los 100 escaños. No solo no ha perdido las 122 butacas de 2019, ha sumado dos más.

Las miradas también estaban puestas en Vox y Sumar. Los de Santiago Abascal han perdido 19 escaños respecto a 2019 y han logrado 33. Mientras que Yolanda Díaz en su estreno al frente de Sumar ha cosechado 31 escaños, 7 menos de los conseguidos por Podemos hace cuatro años, formación que iba dentro de la amalgama de partidos que configuran la formación que dirige la vicepresidenta en funciones.

¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se ha movilizado más el voto de izquierdas o el de derechas? ¿Dónde está la clave de la remontada de Sánchez?

En Mediodía COPE, Manuel Mostaza, politólogo, consultor y director de Asuntos Públicos en ATREVIA, ha ayudado a Pilar García Muñiz a explicar a los oyentes de COPE en dónde ha estado la clave de la amarga victoria del Alberto Núñez Feijóo y la dulce derrota de Pedro Sánchez.

¿A qué se ha debido la sorpresa a los aciertos del PSOE o a los errores del PP? "La sorpresa se debe a las expectativas como las expectativas eran que el PP y Vox iban a sumar con claridad, pues obtener 47 escaños que es más que un buen resultado, se ha transformado en una victoria amarga. Entre las causas está que el Partido Socialista ha conseguido neutralizar los votos que se le iban por el centro hacia el PP o la abstención consiguiendo votos del independentismo hacia la izquierda", explica el politólogo.

"El miedo a Vox ha permitido al Partido Socialista aglutinar una serie de votos que le ha permitido salvar la cara respecto a lo que parecía que iba a pasar", afirma Manuel Mostaza.

¿Cataluña, clave en estos resultados? Sin ninguna duda, el PSOE obtiene un gran resultado en Cataluña, el PP es la tercera fuerza más votada, pero no es lo que se esperaba, sobre todo hay un trasvase claro de una parte del voto de Ciudadanos, aunque pueda parecer paradójico y de una parte del voto de ERC hacia el PSC, por motivos diferentes y no hay que olvidar que la abstención en Cataluña ha subido mucho, el PSC y el PSOE deben hacer una lectura sosegada y fina de esos resultados. En Cataluña se ha votado en clave nacional y ha funcionado mucho el miedo a Vox", resalta el director de Asuntos Públicos en ATREVIA .

¿Por qué han fallado los sondeos?

Para Manuel Mostaza no han sido fallos estrepitosos de los sondeos demoscópicos. "Las estimaciones han estado un poco más desviadas que otras veces, pero yo no hablaría de fallo estrepitoso porque decían que el PP iba a ser el más votado y lo ha sido y que el PSOE iba a ser segundo y lo ha sido", afirma.

"¿Qué es lo que ha pasado?", se pregunta el politólogo y se responde que "pensemos que el bloque de la derecha, se ha quedado a 6 o 7 diputados de la mayoría, un fallo estrepitoso es si hubieran fallado en 40 diputados. Las encuestas lo que hacen es estimar, tienes una banda y cuando uno se va hacia arriba o hacia abajo, el resultado cualitativamente es llamativo. Como no da la suma el error se magnifica y parece más grande de lo que ha sido".

Del 28 de mayo al 23 de julio, ¿qué ha pasado en estos dos meses?

Para el analista político, una de las claves para dar la vuelta a lo que pasó con las elecciones municipales y autonómicas y "que demuestran la inteligencia política de Sánchez fue convocar las elecciones en pleno proceso de negociación entre el PP y Vox. Negociaciones que además ha sido errática sin una dirección desde Génova. Esto ha movilizado a un voto, sobre todo en las comunidades con lenguas cooficiales, donde hay un gran rechazo a Vox, por eso el Partido Socialista ha sacado un buen resultado en Valencia, en Baleares, en Navarra, en el País Vasco. El mensaje ha sido claro, si no somos un partido potente puede llegar Vox al gobierno y eso ha movilizado al voto socialista".

¿Ahora qué? Manuel Mostaza no descarta nada, "no descarto que haya elecciones, que haya un acuerdo de investidura en el que entren varios actores y no lo descarto en la parte de la derecha. Pensar que PNV y Bildu van a entrar en el mismo gobierno..., la pugna entre los herederos de Sortu y el PNV es gobernar el País Vasco, no gobernar en Madrid".

Lo que sí descarta, de entrada, el director de Asuntos Públicos en ATREVIA es "un acuerdo entre PP y PSOE es imposible porque le supondría a Pedro Sánchez renunciar a la presidencia del Gobierno, pero hemos visto tantas cosas desde 2014 que no descarto nada".

"Con todas las cautelas, los resultados parecen abocarnos a una repetición electoral. Vamos a ver qué es lo que pasa y cómo analizan cada una de estas formaciones los resultados electorales de ayer", concluye.