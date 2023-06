Manuel de la Cueva, líder de DELACUEVA, en Mediodía COPE

Con la llegada del verano y las fiestas que suele haber tanto en algunos pueblos como ciudades, es el momento de muchos grupos de música que comienzan con sus bolos.

Miles de kilómetros y de ciudades para cumplir un sueño y dedicarse a lo que más les gustas, la música. Pero claro, el mundo de la música a veces no es tan bonito como parece, no todos consiguen llenar estadios como el Nou Camp tres noches seguidas como acaba de hacer Coldplay en Barcelona.





Entre la banda británica o los conciertos de Alejandro Sanz, o de Shakira, por ejemplo, hay grupos que cuando salen al escenario se enfrentan a muy poco público o, incluso, a nadie.

Es lo que le ha pasado al grupo zaragozano DELACUEVA, en su último concierto, no acudió nadie. Los componentes del grupo, lejos de desanimarse, han decidido colgar su video en redes para mostrar la cruz del mundo del espectáculo.

Manuel de la Cueva, el vocalista del grupo, quiere demostrar que detrás de las redes sociales hay un mundo real y que no todo es tan bonito como parece. La historia de un fracaso como aliciente para nunca olvidar quiénes son, de donde vienen y a dónde quieren dirigirse.

Pero lo ocurrido en este último concierto del grupo no era la primera vez que les pasaba, "nos ha pasado alguna que otra vez", confiesa en Mediodía COPE, Manuel de la Cueva que le ha contado a Pilar García Muñiz que los componentes del grupo "no comentamos nada, estás ahí, ves el percal, sabemos a lo que vamos y cuando vamos a tocar a un municipio de Zaragoza el primer día de fiesta, que están las peñas acabando de cenar, intuimos que no va a haber mucho público".

¿Pensasteis en dejar de tocar? "No, no pensamos en dejar de tocar, vamos contratados e independientemente de las circunstancias del público, tenemos que hacer nuestro trabajo con la misma intensidad como si hubiera 500 personas".

¿Con ese vídeo buscabas aterrizar en la realidad? "Los músicos vivimos en un continuo tira y afloja y una relación de amor-odio con las redes sociales, no somos creadores de contenidos y se nos piden que subamos cosas y a veces me canso de aparentar que todo es idílico y la realidad es que no siempre es como la gente cree", concluye el líder de DELACUEVA.