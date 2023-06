Los 45 céntimos del impuesto al plástico en Mediodía COPE

Lapsus, gazapo, metedura de pata. Son algunos de los calificativos que se emplean este jueves para referirse a las palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre el kilo de naranjas y el precio de las bolsas de plástico en la entrevista de El Hormiguero.

Desde el Gobierno, tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y muchos tuiteros han salido en tromba a criticar al líder del PP, que nos hizo recordar los famosos 80 céntimos que le costaba el café a Rodríguez Zapatero.





En honor a la verdad hay que decir que, efectivamente, circula por ahí el anuncio al que se refería Feijóo y que por lo visto refleja el precio del kilo de naranjas en origen, que no en el supermercado. No hace falta más que pisar el pasillo de la fruta en un supermercado para darse cuenta de que, en realidad, a menos de un 1,20 euros, no encuentras ni las naranjas de zumo.

El caso es que más allá de esta polémica, que hay que enmarcar también en que estamos en plena pre campaña electoral, queremos reflexionar sobre hasta qué punto el nuevo impuesto al plástico está encareciendo los productos de nuestra cesta de la compra.

"Para todo se necesita el plástico, las bolsas para envolver los productos y eso encarece el producto" explica en Mediodía COPE, Raúl Fernández, que tiene una frutería desde hace más de 10 años.

Hoy ya sabe que el impuesto al plástico, es el responsable de que la fruta que compra tanto él como sus clientes sea más cara. El susto se lo llevó a comienzos de año cuando su proveedor le pasó la factura, "me pasaron una proforma de un importe de 500 euros y con el impuesto del plástico la factura era 200 euros más".

Al final, es mucha la fruta: manzanas, plátanos, fresas, cerezas que vienen en envases o cubiertas de papel film. Eso le cuesta más al frutero y te cuesta más a ti, porque como nos ha reconocido Raúl es imposible no acabar por repercutir el precio a los clientes.

Entre 1 y 5 céntimos es lo que al final acabas pagando de más en cada kilo de fruta por el llamado impuesto al plástico. Un gravamen que en España se paga desde el 1 de enero de este año con el objetivo de favorecer al medio ambiente y que supone unos 45 céntimos por cada kilo de plástico.

Y te recuerdo que el plástico es la principal materia prima que se emplea en la industria alimentaria. Quien lo sabe bien es Luis de Mingo, propietario de una distribuidora de plásticos destinados a la industria alimentaria en la localidad de Fuenlabrada, en Madrid.

"La bolsa que nos cuesta 15 céntimos en cualquier tienda no es la que tiene el impuesto al plástico, pero el impuesto al plástico que grava con 0,45 euros todo lo que lleva plástico, grava cualquier producto desde un blíster de las pastillas, el plástico de las frutas, y el plástico industrial y aquí hablamos de muchos kilos de plástico que son muchos euros al cabo del año", le explica a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.

Porque el plástico está en todo lo que nos rodea "hay el plástico que envuelve los productos que compramos desde las cosas de comer a una camiseta que llevan el impuesto y el industrial, que es un coste adicional de un 20 % más del coste en sí", afirma Luis de Mingo.

"A la cuenta de resultados de la empresa no le supone nada, porque ese coste, la empresa ya de frutas o de ropa, lo repercute al cliente final. Todas las empresas lo repercuten a los clientes que somos los ciudadanos, parte de la subida de precios es también por el plástico y que entró en vigor el 1 de enero", dice.

Somos el único país de la Unión Europea que lo ha implantado, "el día 1 de enero los precios estaban disparados y la aplicación del impuesto por motivos recaudatorios fue fatal. En los países de nuestro entorno se ha pospuesto, sin fecha fija, en Italia, en Francia, en Portugal y, sin embargo, en España está en vigor desde ese día", lamenta.