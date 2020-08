Lorena Fernández: “Los negacionistas de Colón necesitarían visitar alguna UCI de los hospitales”

Una a una se van sumando todas las comunidades autónomas que el viernes suscribieron por unanimidad una decisión con la que esperan que, en las próximas semanas, los mil brotes que hay repartidos por toda España no vayan a más y si es posible, se reduzcan. Fin del ocio nocturno, restaurantes y bares cerrados a la una de la madrugada, la prohibición de fumar en la calle cuando no haya distancia social y la de test periódicos a los empleados de las residencias de ancianos.Son las medidas principales, pero cada región puede incluir alguna más precisamente para que los contagios no vayan a más. La más dura que se ha puesto en este objetivo es el País Vasco donde este lunes ha entrado en vigor la llamada “emergencia sanitaria” con la que el lehendakari, Íñigo Urkullu, asume el mando único de la región aunque hasta mañana no detallará qué medida extra toma para frenar la pandemia en esta comunidad.

Y es que a nadie se le escapa que a pesar de que los hospitales no están saturados, el número de ingresados en general sigue creciendo, por lo que a tres semanas de la vuelta al cole interesa que a esta lleguemos en la mejor situación posible.

Sobre la vuelta al cole te estamos preguntando hoy en 'Mediodía COPE'. Sobre lo que como padre o como madre sabes de cómo va a ser el regreso a las aulas en el centro de tus hijos. Por cierto, que los padres estamos mirando el calendario, viéndolo pasar sin conocer ninguna medida y el Gobierno aún no ha revelado cuándo será esa reunión con todas las comunidades autónomas para abordar ese regreso, en teoría, presencial. Está claro que solo por eso ya conocemos cuánto le preocupa al Ejecutivo la educación de ocho millones de alumnos.

Y hoy también quiero fijarme en esa manifestación que convocada a través de las redes sociales se dio ayer tarde en la madrileña Plaza de Colón. Unas 2.500 personas se concentraron -la mayoría sin mascarilla- para cargar contra el Gobierno y para negar la existencia del COVID. Hombre criticar al Gobierno se puede hacer. Su gestión ha sido nefasta. Pero negar una realidad que en todo el mundo deja 775 mil muertos y 22 millones de contagios como que mucho sentido no tiene. La frase de llamar a las mascarillas “bozales tóxicos”, a lo mejor se la callaban si a alguno de los que se dieron una vuelta por Colón se la dieran por alguna de las UCIs de los hospitales.

Por cierto, que hoy la Delegación del Gobierno se ha puesto muy dura advirtiendo que habrá consecuencias contra los asistentes porque no se puede estar en la calle con la mascarilla. Pero ayer ni rastro de policía prohibiendo la concentración. Y ni rastro de Miguel Bosé, uno de los instigadores de la misma.