Lorena Fernández: "Los buenos datos de empleo no deben esconder que 450 mil personas siguen en ERTE"

En solo una hora arranca la primera operación especial de Tráfico con motivo del verano. Es verdad que ya estamos a día 2, que el mes empezó ayer, pero que con el fin de semana a las puertas es hoy cuando ese movimiento se empieza a notar en grandes ciudades, en las zonas de costa.

Primera operación especial de Tráfico del verano que todo el mundo espera sí o sí el de la recuperación económica. Y que llega además de con la gasolina en máximos con los datos de paro del mes de junio que parecen ser la antesala, que nos pueden indicar, sobre cómo pueden ir las cosas en los próximos meses.

Junio ha batido récords con 233 mil empleos creados. El paro además registró el pasado mes la mayor caída de toda la serie histórica. Pero mirando un poco más allá lo positivo es que la afiliación a la Seguridad Social ha vuelto a niveles pre pandemia. Son buenos pero mirando un poco más allá encontramos el 'pero'. Hay quien dice que cuando pones un 'pero' todo lo anterior ya no vale. En este caso ese 'pero' son el número de trabajadores que siguen acogidos a un ERTE. Son hoy cerca de 450 mil. Hay 400 mil parados más que en febrero de 2020. Vicente era uno de ellos. A sus 60 años la pandemia se llevó su empleo. Pero él ha decidido buscarse la vida y montar su propia empresa textil. Con Vicente hemos hablado en 'Herrera en COPE': “Lo que están haciendo, sinceramente, no lo veo. Y no veo apoyos por ninguna parte, tampoco veo apoyos en administraciones como en de donde somos nosotros, que somos de Alcoy. No hay apoyos, debiéramos tener un poco más de apoyo los sesentañeros que emprendemos algo”.

El verano que todo el mundo anhela que sea el de la recuperación de momento está marcado por esos brotes de COVID entre los más jóvenes. Suma y sigue de positivos asociados a ellos. Hoy de nuevo Cataluña añade más de 5.000 nuevos casos. La tasa de contagios en la franja entre los 20 y 29 años -la mayoría no vacunados- se acerca a los 400 en toda España. Pero claro, aunque hay preocupación, ello no se está traduciendo en mayor carga hospitalaria. De hecho el número de pacientes ingresados sigue bajando. Y algo similar es lo que está ocurriendo en nuestra vecina Portugal. Ese espejo en el que nos miramos. Contagios disparados, ocho veces menos personas en UCI que en los momentos más críticos, pero de nuevo el toque de queda en varios puntos del país. Incluso para los ya vacunados. Javier es médico allí y con él hemos hablado aquí en 'Mediodía COPE': “Celebraciones deportivas con mucha gente junta, el final de actividades lectivas, tanto en escuelas como en facultades, y también la llegada del turismo. Todo esto junto ha hecho que aumenten muchos los casos. Nadie se esperaba que volviéramos a ver una situación de restricciones como estamos en este momento. Incluso las personas vacunadas tampoco tienen la posibilidad de desplazarse”.