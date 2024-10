"Lamentablemente no lo vimos, nadie nos advirtió ni los letrados de la Cámara", justifica el portavoz del PP su error en el Congreso

Una de las noticias de este martes tiene como protagonistas a los partidos de la oposición. Al PP y Vox, sobre todo al primero, por ser el grupo mayoritario en el Congreso de los Diputados.

Un Partido Popular que votó el pasado mes de septiembre a favor de una reforma penal que no solo trasponía una directiva europea sino que anulaba la cláusula que impedía a los presos que han cumplido parte de su condena en Francia descontársela en España.

Esa cláusula - que la había introducido el PP de Rajoy en 2014, precisamente para evitar que los etarras se beneficiaran de la rebaja penal- se iba al traste con el apoyo de PP, Vox y UPN que no se enteraban de que también votaban a favor de un párrafo que habían colocado sin avisar, PSOE, Sumar y Bildu.

Lo votaban a favor pese a las advertencias de las asociaciones de víctimas y pese a que el texto se había discutido en comisión parlamentaria.

Al aprobar la ley, las penas de algunos de los terroristas más sanguinarios de ETA han quedado reducidas gravemente.

"lamentáblemente no lo vimos"

Precisamente, las asociaciones de víctimas alertaban este pasado fin de semana de lo que había ocurrido. El PP tomaba medidas inmediatamente para enmendar el error, pero ya es una misión casi imposible.

Este martes ha aplazado la votación de la ley en el Senado, pero al no tener enmiendas, no puede hacer nada más porque la ley no tiene que volver al Congreso para su aprobación definitiva.

Se ganan unos días, sin más. Aunque aún hay una solución como recalcaba en Mediodía COPE, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, "si alguien lo puede parar en este momento es el Partido Socialista, es Pedro Sánchez y es un escrito, esta misma tarde, del ministro Bolaños al presidente del Senado y este error se paraliza de forma inmediata. El PSOE tiene que decidir entre los terroristas o las víctimas del terrorismo".

Tellado que ha lamentado que su grupo no se percatara del texto introducido por PSOE, Sumar y Bildu, "ha habido un error de toda la cámara, no hemos sido capaces de detectar esta trampa. Desde luego, comprenderán que no puede tener la misma responsabilidad el que hace la trampa, que se llama Partido Socialista, y Sumar que quienes son víctimas de la trampa y no lo ven y sufren el engaño, que es el Partido Popular y Vox".

"Lamentablemente no lo vimos, nadie nos advirtió ni los letrados de la cámara hasta el fin de semana pasado", se excusa.

"Bildu tiene encañonado a Pedro Sánchez"

El portavoz popular ha repetido en varias ocasiones disculpas por no haber visto lo que ocurría , "ojalá lo hubiésemos visto, pero lamentablemente no lo vimos. Estábamos persiguiendo una enmienda trampa que el Gobierno estaba pactando con Junts para beneficiar a Puigdemont y esto no lo vimos. Lamentablemente no lo vimos, pero lamentablemente, aunque lo hubiésemos visto, no lo habríamos podido parar. Si alguien lo puede parar en este momento es el Partido Socialista, es Pedro Sánchez", insiste.

Tellado rechaza las palabras de la ministra portavoz, Pilar Alegría, que tras el Consejo de Ministros ha exigido a los populares que "lo dejen ya".

"Son declaraciones que muestran la degradación moral en la que está instalado el Gobierno de España. Bildu ha encañonado a Pedro Sánchez. Tenemos un presidente del Gobierno secuestrado por Bildu, que legisla al dictado de Bildu y nosotros lo que le exigimos al Partido Socialista es que tienen siete días para rectificar, de aquí al próximo lunes hasta", concluye.