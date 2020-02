Koraima, agredida en el metro de Barcelona:“Me daba patadas y puñetazos”

Koraina, una mujer agredida por unos carteristas en el metro de Barcelona cuando avisó a una anciana de que la iban a robar, ha contado en Mediodía COPE lo que hacía el resto de pasajeros durante la agresión y qué consecuencias ha tenido en su salud a día de hoy.

“Había chicos que reaccionaban diciéndole “no le pegues que es mujer, no le pegues mujer” cuando me tiraba de los pelos, me daba patadas, me daba puñetazos...Actualmente estoy de baja laboral. No puedo trabajar, tengo la muñeca con una venda porque no puedo casi mover la mano”, ha descrito.

Desde hace ya tiempo hay algo que están sufriendo los viajeros del metro de Barcelona día sí y día también. Es la violencia con la que los carteristas roban a los viajeros. Si miramos los datos oficiales de delitos en Barcelona, comprobamos que aumentaron en el 2019 un 2,9% con respecto a 2018, a pesar de que se moderasen las cifras en los últimos meses.

Uno de los últimos casos fue el viernes pasado, en la línea 1 de Navas. Las cámaras de seguridad captaron las imágenes en las que se puede comprobar cómo una mujer recibe una brutal agresión por parte de un hombre cuando se resiste a que le roben el bolso.

El ladrón, que llevaba un gorro para que no se le identificasen, arrastró a la mujer por el suelo y le propinó golpes y patadas mientras le intentaba arrancar el bolso.

Es una situación muy frecuente y de hecho hemos visto que algunos viajeros intentan hacer frente a los carteristas con iniciativas como las “Patrullas ciudadanas”. Son viajeros de a pie que avisan a las posibles víctimas de que les van a robar.

Y los carteristas están respondiendo cuando se les frustra un robo con una violencia exagerada. Las “patrullas ciudadanas” cuentan que los ladrones están empezando a utilizar armas blancas contra ellos y sostienen, además, que ahora hay un repunte de los robos en el metro.