Juan José Imbroda, vencedor por mayoría absoluta en la ciudad de Melilla, en Mediodía COPE

Melilla ha sido una de las ciudades clave en las elecciones autonómicas de este 28 de mayo. Clave por los resultados, y noticia durante toda la campaña electoral por el fraude en el voto por correo que fue descubierto a tiempo.

Los electores han tomado buena cuenta de lo ocurrido en las fechas previas a la cita electoral y han hablado en las urnas. El resultado es la mayoría absoluta del PP al sumar el 53,90 % de los votos y 15 escaños en la Asamblea de la ciudad autónoma, con lo que el 'popular' Juan José Imbroda volverá a ser presidente tras los últimos cuatro años en la oposición.

Imbroda agradece, en Mediodía COPE, la confianza que los melillenses le han vuelto a dar este domingo "después de cuatro años que hemos sufrido aquí en la ciudad, la gente estaba muy desencantada, además del desencanto se ha producido toda la historia repugnante de la compra de voto por correo y la nota de la Fiscalía General del Estado y todo esto nos ha afianzado mucho más".

Sobre el fraude del voto por correo, subraya que lo ocurrido en la ciudad autónoma "ya había pasado más veces, pero aquí por fin el Estado nos ha echado una mano y la Policía Nacional y la Local y se ha podido votar en libertad. El señor Aberchán no quería que hubiera policía en los colegios y, en el voto por correo, se ha acabado esa manera tan prostituida porque había gente que iba con 500 votos".

Califica de pataleo el anuncio de Aberchán de impugnar los resultados, "es un clásico, es un pataleo no aceptar nunca el resultado y no va a llegar a ningún lado, en todo caso, se debe impugnar a sí mismo", dice a Pilar García Muñiz, Juan José Imbroda.

Sánchez no quiere que la gente vote

Sobre el adelanto electoral anunciado esta mañana por el presidente del Gobierno, Juan José Imbroda señala que "Sánchez no quiere que después de tanto fracaso, la gente de su partido se mueva contra de él, y quiere aprovechar el verano para que la gente no vote".

¿Se esperaba esta convocatoria? "No, me ha sorprendido, pero creo que lo tenía pensado para intentar chafar las contestaciones y para que vote menos gente y no sabemos si se va a presentar", responde.