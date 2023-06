Juan José Andreu Martínez, comandante de la Sección de Submarinos del Estado Mayor de la Armada, en Mediodía

En aguas del Atlántico se están viviendo horas cruciales. Se está buscando un submarino de recreo en el que iban cinco personas y que desapareció el domingo por la tarde.

Dentro iban dos técnicos y tres turistas que pretendían bajar al fondo del océano para ver los restos del Titanic, que están a muchísima profundidad, a 3.800 metros bajo el nivel del mar. Allí la oscuridad es absoluta y la presión del agua demasiado alta para casi cualquier tipo de submarino. Pero este pequeño sumergible es único en el mundo.

Su nombre es Titán y es un submarino de clase 'Cíclope', se llama así porque tiene una sola claraboya, como un gran ojo, como única ventana al exterior. La nave no es muy grande, apenas caben 5 personas sentadas, sin embargo, pesa 9.500 kilos. Sus materiales resisten el peso de millones de litros de agua.

Es un viaje que hace la empresa OceansGateExpeditions y que cuesta 250.000 mil dólares por persona. Es decir, que los 3 turistas que van a en el interior es gente de muchísimo dinero.





Es un submarino que es transportado por otro barco hasta el lugar en el que se va a sumergir y, a partir de ahí, la única guía ya es la pericia de la persona que maneja el sumergible porque a esa profundidad el GPS no funciona. Una vez abajo, una supermega linterna ilumina el fondo del océano a donde no llega la luz del sol y la oscuridad es absoluta.

Los servicios de búsqueda de la Guardia Costera de Boston trabajan a contrarreloj porque el oxígeno en el submarino es limitado, tienen 96 horas de autonomía una vez que se sumergen y no les deban quedar muchas más de 20 horas.

"Es buscar una aguja en un pajar"

¿Qué es lo que puede haber pasado? "No lo sabemos, el mar es un medio muy hostil y cualquier tipo de inconveniente que haya sufrido este sumergible puede ser fatal. Cualquier dificultad técnica dificulta mucho este tipo de misiones", afirma en Mediodía COPE, el capitán de fragata Juan José Andreu Martínez, comandante de la Sección de Submarinos del Estado Mayor de la Armada.

¿Cómo se busca a un submarino en esas profundidades? "La posición es bastante aproximada a la realidad, la búsqueda es a través de sonar y el error puede ser de 4 millas, unos 8 kilómetros de posible error", aclara el capitán Andreu a Pilar García Muñiz.

¿Es tan complicado porque el submarino se ha sumergido en un punto determinado? "La estimación de error es de unos 7 u 8 kilómetros, pero es buscar una aguja en un pajar, tiene que estar muy cerca de la posición en la que se está buscando", recalca.

"No soy experto en estos batiscafos, pero por lo que se conoce tienen sistemas para aligerar el peso y que puedan subir solo, pero no sabemos las circunstancias que le impiden subir a superficie, puede estar enganchado a algo, que haya entrado el agua, pueden ser varias circunstancias", explica el capitán de fragata Andreu Martínez ante las dificultades que puede entrañar el rescate porque "este tipo de sumergibles civiles pueden llegar a una gran profundidad, pero algunos pueden incluso llegar más al doble que ellos".

El capitán si cree que el oxígeno del pequeño submarino puede ser mayor del que se dice porque "el oxígenos que lleven o el aire que lleven estará más allá del tiempo que dura una operación normal y que en el caso de este vehículo son 96 horas en circunstancias normales, esa es la situación ideal, pero se va agotando el tiempo".

¿Cualquiera puede hacer una inmersión como esta? "Se va a la misma presión que dejas en la superficie, no requiere una preparación, pero no sé qué requisitos exige esta empresa", recalca el capitán Andreu que alberga ciertas esperanzas, "si se llega a tiempo y se localiza algo se puede hacer para remolcarlo con los robots que existen con ayuda de globos, no lo sé, pero es muy diferente a una operación de rescate de un submarino militar".