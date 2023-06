Capitán de fragata Bellido Martínez, sobre el rescate del Titan, en COPE: "Estos viajes son una temeridad"

La Guardia Costera de Estados Unidos junto a las fuerzas armadas canadienses participan en las tareas de búsqueda y rescate del submarino "Titan", desaparecido cuando realizaba uno de los viajes que organiza la empresa OceanGate Expeditions para ver los restos del Titanic, que se encuentra a unos 3.800 metros de profundidad y a una distancia de unos 640 kilómetros de la isla canadiense de Terranova.

Se desconoce el número exacto de personas que viajaban, en esta ocasión, en el interior de este pequeño submarino de entre 6 y 7 metros de eslora, aunque se cree que transporta a cinco personas, entre ellas Shahzada Dawood -uno de los hombres más ricos de Paquistán- y su hijo Sulaiman Dawood, de 19 años; Hamish Harding, multimillonario británico de 58 años, del que hay fotografías justo antes de que comenzaran la aventura submarina.

Al menos cinco personas viajaban en el submarino desaparecido en el Atlántico que llevaba a ver el Titanic OceanGate Expeditions es la única compañía que tiene un submarino, llamado "Titan", que es capaz de llegar al fondo del océano para ver los restos del Titanic de cerca





No están confirmados sus nombres, pero se cree que también van a bordo del Titán Paul-Henri Nargeolet, explorador francés y el CEO y fundador de OceanGate, Stockton Rush.

Los cinco ocupantes del sumergible, que han pagado, al menos, los turistas 230.000 euros por la aventura, tienen 95 horas de oxígeno para sobrevivir.

OceanGate ha hecho público un comunicado en el que asegura que están haciendo todo lo posible "para que la tripulación regrese a salvo. Todo nuestro enfoque está en los miembros de la tripulación del sumergible y sus familias. Estamos profundamente agradecidos por la amplia asistencia que hemos recibido de varios gobiernos, agencias y empresas por restablecer el contacto con el sumergible. Estamos trabajando para el regreso seguro de los miembros de la tripulación".

¿Son estos viajes una temeridad?

Se lo ha preguntado en Herrera en COPE, María José Navarro, al capitán de fragata y Jefe de Estado Mayor de la flotilla de Submarinos, Jaime Bellido Martínez.

"En cierta parte sí me lo parece", afirmael capitán de fragata porque"el medio submarino es un medio hostil. Se están extendiendo este tipo de submarinos que son muy resistentes y muy preparados para bajar a esas profundidades, pero me sorprende sobre todo el bajar a esas profundidades porque el agua siempre intenta entrar dentro del submarino y me parece curioso y extraño".

Recalca el capitán Bellido Martínez que los submarinos del Ejército español "no estamos acostumbrados a operar a esos metros de profundidad, manejamos en menor profundidad, desconocemos qué les ha podido pasar, pero hay pocos datos de lo que le ha podido pasar", responde sobre por qué no está funcionando el sonar del sumergible Titán.

Se sabe que en la zona, en estos momentos, la olas son casi de dos metros y hay niebla, ¿son las mejores condiciones para buscar al submarino? "Si se permite el sobrevuelo de aviones es que las condiciones no son tan malas".

Este tipo de turismo se está poniendo de moda ente la gente pudiente, ¿los aconsejaría? "Hay gente que tiene dinero para estas excentricidades, pero el medio marino es hostil y hay que tenerle cariño como le tenemos los marinos, pero respeto", recomienda el capitán de fragata y Jefe de Estado Mayor de la flotilla de Submarinos.

Recuerda el capitán Bellido que "para embarcar en nuestros submarinos hay que pasar un reconocimiento médico muy completo y hay que pasar pruebas de 24 horas para ver cómo resistes dentro de un espacio cerrado, si hay gente que tiene fobia a entrar en un ascensor, pues imagínese en un mini submarino que es como un cilindro".

¿Cómo sería el rescate? "Desconozco las capacidades de estos medios civiles, si hay tantos medios desplegados es que, en caso de localizarlos, sí existe posibilidad de reflotar a la máquina y a los ocupantes".