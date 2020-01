Juan Carlos, olivarero: “Nos están pagando el litro de aceite a un precio ruinoso”

Continúan las movilizaciones de los agricultores y ganaderos en distintos puntos del país para reclamar unos precios justos con los que puedan seguir viviendo del campo.

Ayer las protestas fueron en Don Benito, en Badajoz, y hoy se concentraban en Andújar y en La Carolina, donde los manifestaron han cortado la A-4 con la quema de neumáticos.

Allí precisamente estaba el olivarero Mateo Gordillo, que nos ha contado a Mediodía COPE la situación general que vive quienes se dedican a este sector: “Evidentemente estamos trabajando a pérdida, con lo que eso significa de endeudamiento de familias que lo están pasando mal para poder sobrevivir en esta situación”.

Juan Carlos Hueso es un olivarero de Jaén. Desde su pueblo, Porcuna, hoy se ha desplazado en su tractor hasta Andújar para unirse a las manifestaciones de los agricultores.

En Mediodía COPE ha contado cuál es la variación del precio que les mantiene en una situación realmente complicada: “A día de hoy tenemos cálculos hechos de que sería rentable para nosotros un litro de aceite a 2,60 o 2,70 euros. Sin embargo, a nosotros nos los están liquidando a 1,60 ó 1,70 euros. Es un precio ruinoso. Estamos perdiendo dinero”.

“Tenemos la esperanza de que esto cambie y íbamos a estar luchando lo que haga falta para que suba el precio del aceite, que no queremos un precio exagerado, queremos un precio rentable. No no dejemos los olivares abandonados y los pueblos vacíos”, ha concluido Juan Carlos en Mediodía COPE.