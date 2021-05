El joven que vio a los enfermos de COVID en la UCI y rehusó salir para celebrar el fin del estado de alarma

Más de 14 millones de españoles, casi el 30% de la población, ya tiene una dosis de la vacuna a día de hoy. Sin embargo, ayer se notificaron 4.941 nuevos casos de coronavirus, a los que hay que sumar 205 fallecidos. Y es un dato que hay que tener muy en cuenta porque no se superaban los 200 muertos desde el jueves 25 de marzo.

¿Qué nos dicen estos datos? Pues que no hay que bajar la guardia…Y ahora quiero que escuches una de las canciones que los jóvenes, en este caso en Madrid, en la Puerta del Sol, cantaban en la madrugada del sábado al domingo pasado. Así celebraban que acabase estado de alarma: “Hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual”. Esa es quizás la frase que mejor resume esas imágenes que se repitieron en muchas, muchas ciudades y que nos demostraron que algunos jóvenes siguen sin ser conscientes de lo que nos jugamos. Le vamos ganando la batalla al coronavirus, pero el coste más alto que hemos pagado lo hemos hecho con 79.100 fallecidos.

Y lo más peligroso es que el próximo fin de semana, a pesar de que no nos lleguen esas llamativas imágenes de las celebraciones multitudinarias, seguirá habiendo jóvenes que participen en fiestas y botellones ilegales.

Pero ahora te voy a hablar de Aitor. ¿Quién es este joven? Pues Aitor Olabarrieta fue uno de los jóvenes invitados a visitar la UCI del hospital de Cruces, en Bilbao, dentro de una iniciativa para concienciar sobre la gravedad de la pandemia hace unos meses. El sábado le llamaron los amigos para salir para celebrar el fin del estado de alarma. El rehusó. Lo que vio en aquella visita le había marcado. “No se me olvida que el médico nos dijo que el primer paciente que había muerto tenía 37 años”, ha explicado el joven en Mediodía COPE.