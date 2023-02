Francisco cuenta en 'Mediodía COPE' por qué decidió bajar la barca: "Por todo el revuelo"

La historia ya es conocida porque como dice el propio Francisco, "se hizo viral". Fue en ese momento cuando Francisco Rodríguez, Francis para sus amigos,decidió dar la vuelta a la tortilla, vamos volver a bajar la barca del cielo, pese a que se llama Estrella Azul, al suelo.

¿De qué va todo esto? En Herrera en COPE les contábamos que es lo que ha ocurrido en Es Castell, en la isla de Menorca, con uno de sus vecinos, era 'La Historia del Día' de Herrera.









Esta es la historia de un vecino del municipio de Es Castell, en la isla de Menorca, ha tomado una decisión un tanto peculiar que ha revolucionado a los 7.000 vecinos de este municipio. Esta persona ha colocado en su terraza su propia lancha. Y eso que no le ha resultado sencillo, por razones obvias. De hecho, tuvo que recurrir a una grúa enorme para elevarla hasta el tercer piso del edificio en cuestión, donde se ubicaba su balcón.









24 horas para retirar la lancha

El propietario afirma que hizo esto para no tener que pagar los gastos de amarre del barco y poder realizar las reparaciones con más comodidad, pero el Ayuntamiento le exige que resguarde la lancha en el puerto o en una marina seca. Se escuda en un informe técnico. Asegura que su peso, unos 400 kilos, puede poner en peligro la estructura del edificio.

Por ello, le han dado al dueño un plazo de 24 horas para retirarla de la terraza, mientras el propietario se defiende, dice que no molesta a nadie.









Y Francis explica que pasó en Mediodía COPE

Y tras ese plazo limitado, Francisco volvía a bajar a la tierra a su barca. ¿Qué ha hecho con ella? Pues como ha contado en Mediodía COPE ahora la tiene, provisionalmente, aparcada en un patio que tiene precisamente el dueño de la grúa que se la subió a su terraza.

Pero ¿qué le llevó a subir la barca a la terraza de su casa? "Lo decido porque el propietario del patio dónde la guardaba, decidió que ya no lo alquilaba, decide que ya no quiere tener las barcas, entonces la tengo que sacar y buscando un sitio, estaba tomando algo con mis amigos y uno de ellos me dice 'si tu terraza fuera como estas que tienen la barca en las terrazas', y otro amigo añade que como mi barca se llama Estrella Azul y las estrellas están en el cielo por qué no la subes. Y decidimos subirla porque si las terrazas en plantas bajas las pueden tener, ¿por qué no en una terraza alta?" va contando Francisco a Pilar García Muñiz destacando que "mi terraza es enorme y nada me lo prohíbe".

Pues tras hacer cálculos, "multiplicando los metros de la terraza por los kilos que pesa me daba un peso de 31 kilos por metro cuadrado, diez veces menos del peso que podría soportar la terraza y además no había normativa que lo prohibiera, estaba todo en órden".

Sube la Estrella Azul el 14 de febrero y dos semanas después comienza el revuelo, alguien se fija de que la barca está aparcada en la terraza, la sube a redes y se hace viral. Entonces Francisco decide que hay que hacer algo, "por todo el revuelo que se ha montado, por todos los virales, dije hay que parar".

Volvió a llamar al camionero grúa que le ayudó, la bajaron y ahora Francisco está a la espera de buscar un patio donde poder dejar la barca,