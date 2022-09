Estrella Yedra, en Mediodía COPE: "Tenía claro que esos 490 euros eran de alguien que los necesitaba"

Estrella Yedra que vive en Sevilla. Es vecina del barrio de Cerro Amate, uno de los mas humildes de la capital andaluza. Tiene 40 años, un hijo de cuatro y todas las necesidades del mundo. Tanto ella como su pareja están en paro.

Este miércoles, después de recoger a su hijo del colegio, le ocurrió algo insólito. Justo cuando cruzaban el parque del barrio de Rochelambert, en Sevilla capital, Estrella vio que en el suelo había un sobre. Lo cogió y comprobó que contenía dinero: 490 euros.

¿Qué tenía que hacer? Estrella no lo dudó ni un instante, no tuvo ni un solo pensamiento del revés, tenía que llevarlo a la comisaría de su barrio, en Cerro Amate, porque seguro que pertenecía a una familia a la que ese dinero le hacía falta. Como a ella. “Es más de lo que tengo, se dijo, pero no es mío”.

¿Cómo se podía encontrar a quién había extraviado el sobre? Emergencias Sevilla, no dudó en contar la historia en su cuenta de Twitter y en un abrir y cerrar de ojos allí apareció Carmen y su hija. Carmen, como bien había sospechado Estrella, es una pensionista de 84 años. Los casi 500 euros eran su pensión para este mes.





Los agentes de la Policía Local van a pedir para Estrella la concesión de la Cruz del Mérito policial por su civismo y su respeto a los demás. Carmen tiene de vuelta su preciada pensión, ¿y Estrella? Pues a Estrella le están pasando cosas buenas. Lo que le pasa a la buena gente. Tan buenas como que su hijo le ha dicho que es una “súper heroína”.

Y como el pequeño de 4 años quiere un tambor, su madre se lo va a comprar como ha dejado constancia en Mediodía COPE, "quiere un tambor y se lo vamos a regalar".

Lo que enorgullece a Estrella es que su hijo ha visto lo que hay que hacer pese a necesitar ese dinero como el agua porque tanto Estrella como su mario están en paro, pero como el bien llama al bien, a esta vecina de Sevilla le ha salido empleo para un año, "me ha salido un trabajo en un ambulatorio durante un año" contaba con enorme alegría en COPE.

Ahora solo falta que le salga también trabajo a su marido, "se dedica a la rehabilitación de edificios, pero no está cerrado a ningún otro trabajo y estoy seguro que le va a llegar”.

Como les ha llegado una donación por 490 euros, la misma cantidad que Estrella se encontró y que no dudó en entregar a la Policía.