¿Cómo hemos sobrevivido sin WhastApp? 'Mediodía COPE' pregunta en la calle

Nueve de la mañana, si querías mandar un mensaje a tus compañeros de trabajo, preguntar cómo se había levantado tu nieto que ayer tenía fiebre o informar al colegio que había un atascazo y llegarías tarde a primera hora, no has podido.

La aplicación más utilizada en el mundo para comunicarnos entre humanos, el WhatsApp, se había caído a nivel mundial. Dos horas que para algunos han sido como dos años y para otros, la oportunidad de dejar un poquito el móvil aparcado. Es más hay quien ni se ha enterado de que no ha funcionado.

Es lo que ha comprobado Mediodía COPE en la calle. ¿Cómo has sobrevivido a no poder mensajearte por WhatsApp? Increíble, pero cierto, por ejemplo María ni se ha enterado, la mujer estaba tan ocupada en su trabajo que no sabía lo que había ocurrido.

El de María, sin ser un caso único (habrá mucha gente que tampoco se haya enterado) no ha sido lo más habitual. Lo normal es lo que les ha ocurrido a Marina y Patricia, dos universitarias que primero han reiniciado el móvil, por si era un fallo de su teléfono, han reiniciado la wifi de casa y luego han intentado actualizar la aplicación. "He puesto el móvil en modo avión y al ver que no funcionaba me he ido a Instagram".

Marina y Patricia hablan por whatsApp con sus padres, con sus abuelos y sin poder hacerlo se han sentido un poco desubicadas porque ambas reconocían que reciben al día hasta 500 mensajes.

Para algunos la caída no ha sido tan mala, incluso ha sido algo bueno, como aseguraba otro jóven Álvaro, "así nuestro jefe no nos han mandando ninguna órden".

Pero ante la falta de WhatsApp, el ingenio se ha vuelto a hacer presente y hemos utilizado Instagram para comunicarnos o Telegram, Twitter para informarnos y TikTok para divertirnos.

Y si diversión hablamos, los memes han triunfado para reirnos de la situación que estábamos viviendo, algunos al borde de un ataque de nervios.