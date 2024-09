¿Cómo han afectado las protestas contra la masificación turística a Málaga? COPE lo analiza desde sus calles

El turismo es una de las principales fuentes de ingresos de la economía española. Sin embargo, el escenario actual plantea un serio problema: la masificación. Los destinos están saturados, los precios cada vez son más altos y hay conductas incívicas en los visitantes que hacen que los residentes se planten contra el turismo.

Este verano ya comenzó con miles de personas manifestándose en Málaga el 29 de junio en contra de la situación de la ciudad. Uno de los principales asuntos sobre la mesa era la manera en la que los apartamentos turísticos habían dominado el lugar. Más de 12.000 pisos, según la Junta de Andalucía.

Esta protesta siguió a las de los residentes de las Islas baleares, que también denuncian sufrir los efectos de un turismo negativo. Sin embargo, el debate en esta cuestión pasa por la importancia económica del turismo en estas zonas.

Málaga, a pie de calle larios

Para analizar esta cuestión, Pilar Cisneros se ha desplazado en ‘Mediodía COPE’ hasta la Calle Larios, en pleno centro de Málaga. Aquí ha charlado con quien está en primera línea con los turistas, Carlos Hernández, guía de malagaturismo.es.

Carlos no podía empezar a hablarnos sin explicar la historia de una calle tan emblemática y conocida como es la Calle Larios, “llamada así por el Marqués de Larios, promotor de esta calle. Está representado en una estatua ahí. Antes eran calles pequeñitas para la sombra, para que el aire fuera rápido y para evitar los malos olores”.

En temporada de verano, los guías descubren la ciudad "varias veces al día, cinco o seis tours en temporada alta para enseñar a la gente Málaga".

Pilar Cisneros ha comprobado de primera mano la gran cantidad de gente que hay en la ciudad, pero, como cuenta Carlos Hernández, en sus 20 años como guía turístico ha visto que "ha cambiado mucho el turismo y la ciudad en sí. Antes se vendía solo por el Museo Picasso, hoy en día se han puesto en valor otros monumentos, como la Alcazaba, como la Catedral... La limpieza ha mejorado también".

Como explica el guía, "el número de turistas ha cambiado el número e incluso el perfil, ahora es más extranjero". "El incremento turismo se ha notado mucho, ya era bastante nacional, que se ha perdido un poco a favor del extranjero". Entre los visitantes de fuera del país, según Carlos, "predominan los ingleses, los franceses, los alemanes y los italianos".

¿Cuál ha sido el impacto de las protestas?

Ante la situación problemática con los turistas que ha generado manifestaciones como la de principio de verano, Carlos Hernández explica que no le preocupa como tal, por lo que es su trabajo como guía de turismo, ya que "va a seguir habiendo mucha gente que quiere visitar Málaga". Aunque aclara que "la persona que quiera visitar Málaga tiene que saber que, aunque venga a un apartamento turístico o venga a un hotel, tendrían que comportarse como si estuvieran en su casa".

Como guía, está de cara al público tanto nacional como internacional. En los países de origen de los visitantes se hicieron eco de la manifestación de junio y ante la posible preocupación de no ser bien recibidos, Carlos comenta que "no es que lo hayan planteado en sí, lo que es una preocupación hacia ellos. Porque van a venir sí o sí, haya manifestación o no haya manifestación".

Alamy Stock Photo Calle Larios, Málaga

Uno de los comentarios de Carlos al respecto es: "Lo que sí veo es muy interesante, que yo que estoy en contacto con gente que tiene apartamentos turísticos, que tiene hoteles; se están tomando medidas. Por ejemplo, algunos apartamentos tienen unos inhibidores de sonidos, es decir, que regulan el sonido y pueden avisar al apartamento para que ese sonido no continúe".

Medidas y entendimiento para un futuro mejor

Carlos Hernández considera que "se están poniendo medios, pero como todas las cosas, como el boom ha sido tan grande y en tan poco tiempo, poco a poco se irá mejorando y mejorará también la manera de ver al turista".

Finalmente, el guía que nos ha acompañado en este análisis de la situación del turismo en su ciudad, Málaga, concluye diciendo que "se puede llegar a un acuerdo, todo el mundo tiene que poner de su parte. Hay que entender que si hay más gente en la ciudad también es bueno para la economía de la ciudad, pero traerá ciertas inquietudes diferentes. Las instituciones están poniendo medios como perseguir esos pisos ilegales".