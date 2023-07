Bruselas no valora los resultados del 23J, pero admiten a COPE alivio porque Vox no entra en el gobierno

En Waterloo, desde el refugio de Puigdemont se dice que "allí está hoy diluviando", cuenta en Mediodía COPE la corresponsal de COPE en Bruselas, Paloma García Ovejero.

Per Catalunya, sempre. En totes les circumstàncies, en totes les trinxeres. En els encerts i en els errors; des del Fossar on érem quatre gats fins als carrers on érem milions. No som nosaltres els qui no hem de caminar mai sols, és Catalunya la que mai no ha de caminar sola.

Anoche, Carles Puigdemont tuiteaba en catalán para decir que "Junts no le debe nada a nadie más que a sus votantes" y hoy ha tuiteado en inglés, mucho más breve, que "un día eres decisivo para formar un gobierno español al siguiente día España ordena tu arresto".

One day you are decisive in order to form a Spanish government, the next day Spain orders your arrest. https://t.co/7e33rCzd6S