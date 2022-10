Antonio López, teniente de alcalde de Villamayor de Calatrava: "Me podía haber matado perfectamente"

Las localidades ciudadrealeñas de Villamayor y Argamasilla de Calatrava tratan de recuperar este jueves cierta normalidad tras la tragedia vivida ayer entre ambas localidades cuando uno de sus vecinos discutía con su padre de 80 años y tras agredirle y ocasionarle heridas de consideración comenzaba a pegar tiros sobre personas y vehículos que pasaban cerca de su posición.

El resultado trágico: tres muertos, entre ellos el autor de los disparos que fue abatido por la Guardia Civil. Los vecinos de la zona no hablan hoy de otra cosa. Las banderas de ambos municipios ondean a media asta y tanto en Villamayor como en Argamasilla se vive el primero de los tres días de luto declarados como señal de duelo.

El alcalde de Argamasilla, Jesús Manuel Ruiz Valle, lamentaba en Mediodía COPE -en medio de la confusión de los primeros momentos-, la "tragedia", que califica de "aislada", y expresaba el "profundo dolor" que siente la localidad, "porque todas las personas que han fallecido eran paisanos que, de alguna manera, conocemos en nuestro municipio".

El teniente de alcalde de Villamayor vivió el suceso en primera persona

Antonio López, teniente de alcalde de Villamayor de Calatrava fue testigo en primera persona de la tragedia. "Iba por la carreta dirección Puertollano y de repente me salió un señor de la cuneta totalmente ensangrentado, me hizo señales y paré, pensé que le habría pillado un coche y se habría dado a la fuga , cuando paré veo que hay otro señor en la cuneta que no se movía nada. Y ya me dice el hombre, 'agáchate que nos van a matar'. Le digo '¿quién nos va a matar? En cuatro o cinco minutos llegó la Guardia Civil, la Policía de Argamasilla y ya le dijeron que tirase el arma y el hombre comenzó a disparar a diestro y siniestro", ha contado con detalle en Mediodía COPE.

"El que me dijo que me agachara era el padre que estaba ensangrentado" recuerda aún con el miedo y la impresión a flor de piel Antonio López que admitía que les conocía, tanto al padre como al hijo, de vista" les había visto en las fiestas, pero no les había tratado personalmente, pero de vista les conocía".

El edil está viviendo horas muy difíciles porque no olvida que ayer podría haber muerto o resultado herido, "son horas difíciles porque tenía un rifle. El rato que estuve con el padre estuve muerto porque me podía haber matado perfectamente".

Ni el teniente de alcalde de Villamayor ni los vecinos de este pueblo y de la localidad vecina de Argamasilla van a olvidar fácilmente el 26 de octubre de 2022 porque "es una situación incompensible que nunca había pasado, nunca había pasado nada de esto ni en Argamasilla ni en la comarca".