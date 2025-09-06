Los jueces, en pie de guerra contra Pedro Sánchez tras acusarlos de "hacer política": "Es un acto de cobardía absoluta"

La apertura del año judicial celebrada este viernes no ha pasado desapercibida para nadie. El mensaje de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en defensa de la independencia judicial, y la presencia del rey Felipe VI en un clima de tensión política han convertido el acto en un reflejo de la situación que vive la justicia en España. Todo ello marcado, fundamentalmente, por el procesamiento del fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

Sergio Oliva es portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y este sábado ha pasado por los micrófonos de 'Mediodía COPE Fin de Semana', donde ha analizado, junto a Antonio Herraiz, lo más importante y relevante que sucedió durante el acto.

CRÍTICAS A PEDRO SÁNCHEZ

Oliva ha asegurado que las palabras de la presidenta del CGPJ tenían un destinatario claro: “Era una evidencia que se refería al presidente del Gobierno”. También ha subrayado que “defendió la independencia judicial con una firmeza pocas veces vista en los últimos meses”.

El portavoz de la AJFV ha lamentado que el propio Consejo, más allá de Perelló, no haya reaccionado en casos concretos: “Se ha echado en falta que se defendiera a jueces individuales cuando han sido atacados”.

Sobre las declaraciones de Pedro Sánchez, que habló de jueces “haciendo política”, Oliva ha calificado esas palabras de “acto de cobardía absoluta”.

“Si dices eso, tienes que señalar a qué jueces en concreto te refieres”, ha advertido. En su opinión, “esas críticas genéricas manchan absolutamente a la justicia de nuestro país”.

UN PROBLEMA "TREMENDO"

Oliva ha asegurado que España atraviesa “un problema tremendo” porque los jueces se han convertido “sin quererlo, en protagonistas de la política”. Ha añadido que “se ha utilizado la justicia para ventilar problemas políticos” y que esta dinámica “habla muy mal de país”.

También ha negado que exista un precedente similar: “No ha habido nunca una situación de ataques tan permanentes a la justicia”. Según ha explicado, hay “un proceso de deslegitimación que lleva años” y que está generando “una desconfianza social hacia la independencia de los jueces que daña el Estado de Derecho”.

En cuanto a las motivaciones de estos ataques, ha apuntado a “una profunda desconfianza entre instituciones”.

“El poder ejecutivo y el legislativo han hecho ataques directos al trabajo de los jueces, y eso habla muy mal de nuestra democracia”, ha subrayado.

Oliva ha concluido que todo este clima se entiende mejor al relacionarlo con los casos judiciales que afectan de cerca presidente: “Entiendo que de no haber existido esos procedimientos, no habrían llegado estos ataques tan furibundos a la independencia judicial”.