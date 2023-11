El primer sonido del día de Carlos Herrera: Pedro Sánchez habla de un muro democrático tras la investidura

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el muro democrático del que habla Pedro Sánchez.

"Hoy va a ser investido Pedro Sánchez, es decir, descarte usted que haya alguna sorpresa. Claro, la sorpresa en sí mismo que sea investido Pedro Sánchez, pero sí descarto que haya alguna rebelión de última hora que lo que obligase a retrasar esa investidura o incluso a forzar a unas elecciones generales. Olvídense. Ayer Sánchez sacó todo su muestrario, no se dejó nada".

"Ayer Sánchez hizo todo lo que sabe hacer muy bien, con gran cinismo, incluso diría yo que con gran moralidad. Ayer mostró ser, entre otras cosas, un presidente chantajeado, muy chantajeado y que le va a costar lo que le va a costar sacar adelante una investidura en la que cualquier tontería hace que te tengas que poner de rodillas ante los que te han dado los votos necesarios para que tú seas presidente. Ayer demostró Sánchez que es una máquina inagotable de generar odio, un profesional del odio".

"¿Qué pasó dentro del Congreso? Sánchez tardó 80 minutos en hablar de la amnistía. Lo ocultó primero con estas cositas de, bueno, me voy a hacer el generoso con el dinero de los demás: El transporte gratuito para jóvenes, pensionistas, para los parados, el IVA lo mantendré bajo y mucho sectarismo. El candidato a la presidencia del Gobierno aprovecha su investidura más que para defender su programa de gobierno, para hacer oposición a la oposición, que es propio de autócratas".

"Aquí como no me puedo quitar la palabra Paquita de Palma, Paquita Armengol, pues lo puedo decir tranquilo sin que luego lo tengan que borrar del Diario de Sesiones porque a ella no le gusta lo que le han dicho a su niño. El sanchismo tiene tan poca justificación que se la tiene que inventar. Es decir, que la derecha no pueda gobernar de ninguna manera porque existe Vox, y como existe Vox, pues el PSOE se siente autorizado para legitimar a terroristas, golpistas, malversadores, supremacistas, xenófobos y a todo lo que haga falta".

"¿El muro hacia dónde? En la RDA, la República Democrática de Alemania, queridos jóvenes, queridos chicos, queridos niños, Alemania se separaba por un muro. Bueno, el muro realmente lo que se paraba era la ciudad de Berlín. Encerraba en la ciudad de Berlín la parte que pertenecía a la Alemania Federal, donde estaba los aliados, básicamente. Bueno, eso era la dictadura de los comunistas y los comunistas se hicieron ese muro antifascista. Era un muro para que no pudieran cruzar a Occidente los presos, todos ciudadanos de un régimen comunista son presos, pues ellos venían diciendo que es que era para evitar que cruzaran hacia el otro lado los fascistas que querían destrozar su paraíso comunista".

"En España, Sánchez ya nos habla de muro democrático contra, curiosamente, los que defienden la democracia, el estado de derecho y la separación de poderes. Ayer confirmó que además ha adoptado el discurso del separatismo, el de yo soy Cataluña, si se meten conmigo, se mete con Cataluña. Eso era muy de Jordi Pujol. No tiene ninguna vergüenza, pero ayer tuvo la desvergonzada de culpar única y exclusivamente del golpe separatista al PP por no haber aceptado mansamente el estatuto ilegal que aprobó el Parlamento de Cataluña sin reprochar nada separatistas, ni la xenofobia, ni el egoísmo, ni la violencia, ni la corrupción".

"Fíjense, siendo tan servil, tuvo que comportarse como el perrito faldero de Puigdemont. De hecho se enfadaron tanto que inmediatamente solicitaron una reunión con el PSOE para dejarle muy claro que no les había gustado el discurso de Sánchez y ahí fue corriendo Santos Cerdán. Que sí, que sí, con carita, de verdad que lo que haga falta. Cuando llegó el turno de palabra, la portavoz de Junts, Miriam Noguera, dejó claro en su intervención que el PSOE está atado a la correa que manejan los golpistas y, por si no te quedó claro, Rufián también le hizo un croquis que es una auténtica humillación en público para Sánchez.

"Con estos vas a gobernar, amiguito. Con estos vas a tener que pactar cada una de las cosas que hagas con estos que son los que te hacen presidente y a los que les has prometido el oro y el moro y lo que pierde el moro. No hay manera más gráfica de demostrar que España va a tener a partir de hoy, un presidente cautivo del separatismo que quiere destruir la convivencia y acabar con la unidad del país, a eso sí que les podrías poner un muro".