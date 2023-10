Viajar al espacio tiene precio y ahora es más asequible que nunca: esto es lo que tendrás que pagar

¿Cómo te imaginas viendo la Tierra desde el espacio?, ¿qué crees que sentirías?, ¿estarías emocionado, impactado o, incluso, un poco asustado?

Es posible que hayas visto el típico vídeo en la televisión o en Internet con esa panorámica tan brutal de la Tierra desde el espacio y seguramente, habrás pensado que eso nunca lo iban a ver tus ojos.

Pero claro, es que cuando lo pensaste no sabías que ya existe una empresa que, para 2025, promete organizar viajes turísticos al espacio.

La compañía no es de EEUU, no es China, no es rusa o de la India. Se trata de una empresa española que se llama Halo Space y que ha abierto, recientemente, las puertas al público a este tipo de oferta turística.

¿Qué ofrece Halo Space?

Lo que ofrece son vuelos comerciales a la estratosfera de entre 4 y 6 horas de duración a partir del año 2025.

Los pasajeros, que estarán acomodados en una cápsula espacial con capacidad para 8 o 9 personas, podrán observar la grandeza de la curvatura de la Tierra y disfrutar de unas vistas increíbles del espacio.

Así es la cápsula de Halo Space con la que se pretende llevar, en 2025, a turistas al espacio. Ahora, se está trabajando en el mecanismo que permitirá hacer un aterrizaje suave sobre la Tierra.





Todo esto se ha presentado en la reciente Cumbre Internacional sobre turismo espacial que se ha celebrado en Marbella.

Entrevista con Carlos Mira, CEO de Halo Space

Para conocer todos los detalles sobre esta nueva aventura espacial y empresarial, en 'Lo que viene', José Ángel Cuadrado ha entrevistado a la mente brillante que está detrás de todo esto.

Se trata de Carlos Mira y todo lo que ha contado en el programa lo puedes escuchar en el siguiente audio.





Apoyo de inversores

Uno de los asuntos que ha explicado Carlos Mira es de dónde han sacado los recursos económicos para poder desarrollar un proyecto de tal envergadura.

Como él mismo ha reconocido, "se trata de un trabajo de ingeniería brutal que se ha podido abordar gracias a una fuerte inversión privada". Este proyecto empieza en una compañía de consultoría estratégica. Se piensa en algo que permita desarrollar proyectos con tecnologías maduras. Por eso, creamos Halo Space y con el respaldo de algunos inversores privados podemos ponerlo en marcha. "Ha sido mucho trabajo, con muchas noches de dormir poco. Pero, finalmente, lo hemos logrado", asegura Carlos Mira.

Halo Space pretende llevar unos 10.000 turistas al espacio en los próximos 10 años. Aunque, como explica Mira, esto "no será lineal". En los primeros años, serán cientos de pasajeros. Y eso irá aumentando con el paso del tiempo.

Varios miles de euros

En este caso, se trata de algo pionero y de un servicio que va a utilizar tecnología avanzada. Por eso, el precio está a la altura.

El CEO de Halo Space lo desvela en 'Lo que viene': serán unos 150.000 euros por pasajero. Algo que, según él, "sigue siendo un precio muy elevado pero que nada tiene que ver con los 21 millones de euros que pagó, hace unos años, el primer turista espacial".

Sobre qué perfil o perfiles de personas serán los primeros en comprar uno de estos billetes, este empresario desvela que ya tienen a 8 interesados: "Estamos montando un panel de futuros pasajeros que nos ayuden a diseñar el interior de la cápsula, que nos ayuden a pensar en la comodidad del espacio, que nos permitan dar con la validación del plan de entrenamiento. Y, también, con la experiencia completa desde que llegan a la base hasta que se van 4 o 5 días después".

4 o 6 sedes en todo el mundo: Una en España

El CEO de Halo Space, además, ha desvelado en 'Lo que viene' que los despegues se harán desde 4 sedes diferentes del mundo: Australia, Arabia Saudí, EEUU y España.

Sobre si tienen claro dónde estará en nuestro país esa sede, Mira responde que "sí que tienen claro en qué zona será, aunque todavía debemos decidirnos sobre el punto exacto".

Esa zona a la que hace referencia Mira será Andalucía o Extremadura, ya que se trata de las regiones donde menos llueve a lo largo del año: "Necesitamos una tierra en la que haya las menos nubes posibles para poder ofrecer una vista limpia".

Un día en la vida del líder de esta locura

Este emprendedor reconoce que su día a día es frenético.

"Piensa que para construir un sistema de estos tenemos que trabajar con empresas de primer nivel en la industria aeroespacial. Y no sólo eso. También coordinar a más de 70 personas que están trabajando. Se trata de un aprendizaje constante para mí".

Los mejores ingenieros del mundo trabajan en Halo Space: Mentes brillantes con la tecnología aeronáutica más puntera del mundo





Mira deja entrever que este proyecto se trata de un regalo para él ya que por las manos de su equipo está pasando una tecnología puntera diseñada por los mejores ingenieros del mundo. Como él mismo dice, "esto es un equipo de lujo".