Varios expertos desvelan en COPE qué cosas nos hacen menos inteligentes: "Son perniciosas"

Es posible que estos últimos días hayas leído o escuchado algo acerca de un estudio de una universidad americana que ha dejado el siguiente titular: nuestro cociente intelectual está disminuyendo, por primera vez, desde finales de los años 30.

Yo leí esto y me pregunté: entonces, ¿la tendencia es que cada vez vamos a ser más tontos? Es, efectivamente, ¿una tendencia?, ¿es algo puntual?, ¿qué está pasando? Ese estudio alude a varios factores que, supuestamente, serían los responsables: estilo de vida, alimentación, la calidad de nuestra educación o Internet.

Factores que influyen sobre nuestra inteligencia

La primera es Dra. Blanca Fernández Tobar, directora de Psynthesis Psicología. Ella lleva unos 5 años evaluando a personas con altas capacidades. En su caso, no es que cada vez se encuentre con superdotados menos superdotados, sino todo lo contrario: “Los test con los que yo trabajo tienen una puntuación máxima de 160. Pues ya me he encontrado con un par de personas que están al límite de lo que marca el test por arriba. Cierto es que la gente que viene, está predispuesta a saber cómo de listos son. Pero yo creo que marcan una tendencia”.

Esta experta, sin embargo, sí que reconoce que hay varios aspectos de la actualidad que podrían tener un efecto negativo.

Son el estrés y el ritmo de vida actual. Factores que, por ejemplo, pueden hacer que una persona se presente a un test de CI con menos concentración y, por tanto, el resultado vaya a ser menor.

¿Por qué las redes sociales no son un buen aliado?

Y luego, hay otro factor que también puede influir sobre nuestra inteligencia: el entorno digital. Sara Degli-Esposti es investigadora científica en ética e inteligencia artificial en el Instituto de filosofía del consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y nos cuenta que la principal capacidad afectada es la de la memoria.

Las redes sociales e Internet provocan una dispersión sobre nuestra concentración y eso afecta directamente a nuestra memoria. “Estamos perdiendo capacidad de memorizar. Lo que hacemos por el Big Data es delegar en la tecnología nuestra memoria y, finalmente, nuestra capacidad de retener es menor”.

Ahora bien, la pregunta es si tener menos memoria significa ser menos inteligente o no. A estas dos expertas, en ‘Lo que viene’ hemos sumado una tercera voz.

Uno de los mayores expertos

Es la de Roberto Colom, profesor de psicología diferencia en la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los mayores expertos en nuestro país sobre la evolución de la inteligencia humana.

Con él hemos hablado sobre las partes del mundo donde las personas que forman el grupo social siguen aumentando su CI, sobre los factores que podrían hacer que ese CI aumente o disminuya, sobre el impacto de la tecnología y las redes.

Si quieres saber qué nos ha contado, reproduce el audio que aparece arriba de esta noticia.