Sandra Moñino, nutricionista: "El zumo de naranja, incluso aunque sea natural, no es saludable para perder peso"

Cuando se trata de perder peso, muchos buscan soluciones rápidas y efectivas. Las dietas a base de zumos de frutas y verduras han ganado popularidad en los últimos años como una opción "detox" para adelgazar. Sin embargo, los expertos advierten que esta estrategia puede tener efectos negativos en la salud, desde problemas digestivos hasta inflamación.

Alamy Stock Photo El zumo de naranja impide sentirnos saciados

El problema de los zumos: fibra ausente y picos de glucosa

La nutricionista Sandra Moñino, quien ha ganado especial repercusión por su reto de 3 días de alimentación antiinflamatoria, en su intervención en 'Lo que viene' con José Ángel Cuadrado, desmonta este mito y explica por qué los zumos, incluso los naturales, no son una buena idea para perder peso. "El zumo de naranja, incluso aunque sea natural, es una mala idea para perder peso", afirma con rotundidad.

Uno de los principales problemas de los zumos de frutas es que eliminan la fibra presente en la fruta entera. "Cuando tomamos un zumo, estamos dejando atrás toda la fibra de la fruta, que es donde realmente está el beneficio nutricional", explica Moñino. Esta fibra ayuda a regular el azúcar en sangre y mejora la sensación de saciedad.

La fibra de la naranja se pierde cuando lo hacemos zumo, y ahí está el beneficio nutricional" Sandra Moñino Nutricionista

Además, los zumos concentran una gran cantidad de azúcar de forma líquida, lo que provoca picos rápidos de glucosa en sangre. "No es lo mismo comerse una naranja con su fibra, que tomar el azúcar de tres o cuatro naranjas en forma de zumo de golpe", advierte la experta. Estos picos de glucosa pueden generar inflamación y contribuir al aumento de peso a largo plazo.

Las dietas de zumos pueden afectar la microbiota intestinal

Según un reciente estudio publicado en la revista Nutrients, las dietas basadas en zumos pueden alterar la microbiota intestinal, el conjunto de bacterias beneficiosas que habitan en el intestino y que son clave para nuestra salud. "Si solo nos alimentamos de zumos durante días o semanas, nuestro sistema digestivo deja de trabajar de la misma forma", explica Moñino. El intestino pierde capacidad de digestón y aparecen problemas como mala absorción de la fructosa o intolerancia a ciertos alimentos.

Este tipo de dietas también pueden generar un efecto rebote. "Muchos pacientes que han seguido dietas de zumos acaban recuperando el peso perdido e incluso ganando más, porque el cuerpo no ha aprendido a alimentarse de forma equilibrada", señala la nutricionista.

Las dietas basadas solo en zumos tienen ciertos problemas

La microbiota intestinal es clave para nuestro bienestar, y una mala alimentación puede deteriorarla rápidamente. "En dos semanas nuestra microbiota puede cambiar completamente", advierte Moñino. Sin embargo, también tiene capacidad de recuperación si se siguen buenos hábitos.

Para mejorar la microbiota, la nutricionista recomienda eliminar el azúcar, los edulcorantes artificiales, las harinas refinadas y las grasas hidrogenadas. Además, aconseja incorporar alimentos beneficiosos como frutas y verduras enteras, pescado azul rico en omega-3, y alimentos fermentados como el yogur, el kéfir, el chucrut o la kombucha. "Si seguimos una alimentación antiinflamatoria y variada, en unos tres meses podemos recuperar nuestra microbiota y mejorar nuestra salud digestiva", asegura.

Alamy Stock Photo El azúcar es un gran enemigo de la microbiota

¿Se puede tomar zumo de naranja de vez en cuando?

Aunque los zumos de frutas no son la mejor opción para perder peso, Moñino reconoce que tomarlos de forma ocasional no es un problema grave. "No es lo mismo tomarse un zumo de naranja natural que un batido ultraprocesado lleno de azúcares añadidos", matiza. Sin embargo, insiste en que es mejor optar por la fruta entera. "Cuando tomamos la fruta tal cual, la fibra nos ayuda a regular la absorción de azúcares y nos sacia más", explica.

En definitiva, la clave para perder peso de forma saludable está en una alimentación equilibrada y variada, evitando soluciones rápidas que a largo plazo pueden ser contraproducentes. Como concluye Moñino: "Todo el mundo quiere algo rápido y eficaz, pero con la alimentación esto no funciona así".