Nuevos cambios en la TDT: Esto es lo que vas a necesitar para ver la televisión en los próximos meses

El futuro de la televisión terrestre digital (TDT) en España trae consigo novedades importantes de cara a 2025.

Un cambio que afectará a millones de hogares en el país es la implementación de la tecnología DVB-T2, que permitirá un mayor número de canales en ultra alta definición (UHD) y una experiencia visual más rica. Sin embargo, este avance también implica que muchos televisores antiguos, que no cuentan con el estándar DVB-T2, podrían quedarse obsoletos.

¿QUÉ ES EL DVB-T2 Y POR QUÉ ES NECESARIO?

DVB-T2 es el sucesor de DVB-T, el estándar actual de transmisión de TDT. La principal ventaja de DVB-T2 es su mayor capacidad para transmitir datos, lo que permite ofrecer una mayor cantidad de canales en resolución UHD o 4K. Este cambio obedece al Plan Nacional de la Televisión Digital Terrestre, que busca optimizar el uso del espacio radioeléctrico y mejorar la calidad de imagen para adaptarse a los estándares actuales de visualización.

Cargando…

¿QUÉ TELEVISORES NECESITAN SER REEMPLAZADOS?

Si tu televisor tiene varios años, puede que no cuente con un sintonizador compatible con DVB-T2, ya que este estándar fue introducido recientemente en el mercado. La recomendación es verificar las especificaciones de tu televisor y buscar el logo DVB-T2 para asegurarte de que es compatible. De lo contrario, si el dispositivo no tiene este soporte, tendrás que considerar un cambio para no perder acceso a la nueva oferta de canales de TDT.

Alamy Stock Photo Las TV de más de 40 pulgadas deberían incorporar el DVB-T2.

A partir de 2025, todos los televisores de más de 40 pulgadas vendidos en España deberán ser compatibles con DVB-T2, independientemente de su resolución o de si cuentan con funciones avanzadas como Smart TV.

Es una medida que busca asegurar que todos los consumidores tengan acceso a la nueva oferta televisiva sin verse limitados por tecnología desactualizada.

¿QUÉ OPCIONES HAY PARA QUIENES TIENEN TELEVISORES ANTIGUOS?

Si prefieres mantener tu televisor actual, puedes considerar la opción de un sintonizador externo compatible con DVB-T2, que permite adaptar dispositivos antiguos a la nueva tecnología sin necesidad de un cambio completo de aparato.

TE PUEDE INTERESAR YouTube y la adicción infantil: Esto es lo que debe tener un vídeo para no enganchar a los niños

Estos adaptadores son económicos y se conectan fácilmente mediante HDMI o puerto USB, ofreciendo una alternativa accesible para usuarios que quieran continuar disfrutando de la TDT sin realizar una gran inversión.

LA MOTIVACIÓN DETRÁS DEL CAMBIO

La transición a DVB-T2 en Europa se debe también a la necesidad de liberar espectro radioeléctrico.

Con la llegada de tecnologías de telecomunicaciones avanzadas, como el 5G, se requiere más espacio en el espectro para transmitir datos móviles.

En España, se ha seguido una hoja de ruta similar a la de otros países europeos, priorizando una migración progresiva hacia DVB-T2 para mantener la calidad en los servicios de TDT y permitir la introducción de nuevas tecnologías de comunicación.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar José Ángel Cuadrado Roca Escucha la sección completa de tecnología de bolsillo en 'Lo que viene'.

¿CUÁNDO ENTRARÁ EN VIGOR ESTE CAMBIO?

Aunque las primeras fases ya están en marcha, 2025 marca el punto clave para esta transición en España. Si bien es posible que en algunos lugares la señal DVB-T siga activa temporalmente, el objetivo es migrar totalmente a DVB-T2 en los próximos años. Esto implica una modernización importante del sistema de emisión y requiere que los usuarios estén al tanto de las especificaciones de sus dispositivos para no perder acceso a los canales de TDT.

Con estos cambios a la vuelta de la esquina, la recomendación para todos los usuarios de TDT en España es que revisen las especificaciones de sus televisores y consideren un cambio o actualización de sus dispositivos en caso de ser necesario, para estar listos para recibir los nuevos contenidos en la mejor calidad posible.