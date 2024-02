TDT: La ayuda de 400 euros para adaptar tu televisión a HD y que no desaparezcan tus canales el 14 de febrero

Cuenta atrás para dejar de ver en nuestra televisión los canales de Televisión Digital Terrestre (TDT) en definición estándar (SD).

Si cuando ves en la televisión el faldón con la advertencia de que desaparecen estos canales de televisión, piensas que a tí no te va a afectar, te equivocas. Es cierto que habrá quienes no lo notarán porque su televisión esté adaptada para recibir la nueva señal en HD, pero también habrá quienes no sepan que su aparato solo recibe la señal SD, avocada a desaparecer mañana miércoles.

Será entonces cuando la Televisión Digital Terrestre vivirá otro hito desde la sustitución de su modelo analógico en abril de 2010. Un hito por otro lado, que complicará un poco la vida de algunas personas, especialmente mayores.

Y es que desde este miércoles, 14 de febrero todos los canales, incluidos los autonómicos, comenzarán a emitir de forma obligatoria en alta definición (HD).

¿Cómo resintonizo mi tele?

Por lo tanto los que en estos momentos vean la televisión en SD tendrán que resintonizar su televisión o de lo contrario, dejarán de ver algunos de sus programas favoritos.

¿Cómo hacerlo? En primer lugar deberemos de resintonizar los canales de nuestra la televisión a través de la configuración en el 'menú' yallí pulsar la opción que nos permita buscar los canales. Cuando el receptor los encuentre, la búsqueda habrá finalizado. Entonces es cuando debemos comprobar si aparecen en HD o en SD.

La forma de saberlo es sencilla ya que en la mayoría de canales junto a la mosca del logo de la cadena, pone HD o SD.

Si tenemos dudas podemos contactar con atención al usuario de nuestra marca de televisión. Eso sí, mirar en las instrucciones o en la parte trasera del aparato para saber cuál es nuestro modelo y su año de fabricación.

Otra opción es llamar a la Oficina de Atención al Usuario de la Televisión Digital al teléfono 901 20 10 04 donde nos pueden asesorar.













Y si mis canales no salen con HD... ¿qué hago?

Tener una televisión plana no es garantía de que tenga resolución HD. Si no hace mucho que hemos comprado la televisión a buen seguro que lo tiene.

Pero los televisores más antiguos podrían carecer de las características para adaptarse al nuevo formato. Es el caso sobre todo de los aparatos anteriores a 2008, fecha en la que ya empezaron a despuntar los televisores HD.

En este caso, caben varias opciones. Por un lado podemos comprar una nueva televisión con tecnología HD, que siempre es una inversión.

Decodificador: su precio

Más barato es hacernos con un decodificador o sintonizador externo con capacidad HD. Estos dispositivos se conectan al cable de antena y al televisor y permiten recibir la señal de TDT en formato de alta definición.

Su precio puede rondar los 20 euros.

La OCU advierte de otra opción si tenemos Internet.: usar un dispositivo de streaming. "Este último aparato, al ser capaz de transmitir audio y vídeo por internet, te dará acceso a muchos más canales y plataformas (como Netflix, Amazon Prime...)". En este caso su precio ronda desde 30 euros.

En los casos en que los usuarios reciben el servicio TDT a través de satélite, con decodificador que solo permite la recepción en definición estándar (SD), es necesario contactar con una empresa instaladora de telecomunicaciones registrada para que le instale un decodificador en HD.



Ayudas

Sea lo que sea, si no tenemos un televisor con la resolución de HD que llega, supone un gasto. Si tenemos que cambiar de aparato o usar un adaptador, implica un desembolso que a muchas personas les puede costar asumir.

En este sentido, hay iniciativas de algunas autonomías para ayudar a aquellas personas que no pueden hacer frente a los cambios que implica el apagón.

Es el caso del presidente gallego, Alfonso Rueda, que ha anunciado ayudas para que 4.300 viviendas puedan adquirir dispositivos.

Para la primera vivienda, se prevé que la subvención de hasta un máximo de 400 euros. Mientras que para segundas residencias la ayuda será del 50% del coste, con un límite de 200 euros.





¿Cuáles son las fechas límite de cada canal de televisión?

En el caso de RTVE, todos sus canales (La 1, La 2, Canal 24 Horas, Teledeporte y Clan) llevan años emitiéndose en simulcast, es decir, en señal HD y SD y apagaron las señales SD en la madrugada del 5 al 6 de febrero.

Desde el grupo Mediaset, Telecinco y Cuatro han confirmado que a partir del 14 de febrero sólo emitirán en HD, dejando de emitir en SD. Por su parte, los canales FDF, Energy, Divinity y Boing, que actualmente emiten únicamente en SD, emitirán en HD a partir del 14 de febrero. Mientras tanto, los canales de Atresmedia (Antena 3 y laSexta) emiten ya en ambos formatos, mientras que Nova, Neox y Mega lo hacen solo en SD, hasta el próximo día de San Valentín cuando se efectúe el cambio.

¿Qué es el HD?

El concepto de alta definición hace referencia a la resolución de las pantallas, es decir, el número total de píxeles que pueden ser mostrados. De este modo, las pantallas de HD cuentan, como mínimo, con 1.280 píxeles horizontales por 720 píxeles verticales, y ofrecen imágenes de buena calidad en las pantallas utilizadas habitualmente en el hogar, haciendo que los píxeles sean imperceptibles desde lejos.

