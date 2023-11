Más barato que una consulta y con inteligencia artificial: el proyecto español que cuidará de tu salud mental

El acoso escolar y más ahora a través de las redes sociales e Internet, es uno de los grandes retos del presente y también de los próximos años. Y todo esto puede derivar en toda una serie de problemas psicológicos y mentales, donde los adultos no están exentos. En España se han creado algunos proyectos para combatir todo esto, por ejemplo, Brave UP, con Paula Bañuelos, que contaba en 'Lo que viene' que "falta educar en emociones y comunicación entre padres, niños y profesores". Y también hay algunos que ayudan a que tengas un bienestar emocional.

Es el caso de Zicofy, un proyecto español que consiste en una plataforma online para que los más jóvenes puedan acceder a psicólogos que están recién graduados y que tienen tarifas más bajas, más baratas, y, por tanto, más asequibles. Ellos lo llaman 'Zico' y los definen como si fueran su mejor amigo, pero tienen el grado en psicología. Con ellos puedes mantener un encuentro online de una hora aproximadamente y te dan la oportunidad de mantener una charla para que puedas mejorar tu bienestar emocional.

También usan la Inteligencia Artificial y de esta forma te asocian con el 'Zico' que mejor se adapta las necesidades del joven. Matt, CEO de Zicofy, explicaba en 'Lo que viene' que "con la IA entran en la página de Zicofy pueda completar un test de unos 20 segundos que te conecta con el 'Zico' ideal para trabajar tu bienestar emocional".

Lo importante de este proceso son los datos que maneja la Inteligencia Artificial para hacer esa conexión, y el porcentaje de acierto con el que cuentan es alto, "tenemos un enfoque de bienestar emocional basado en evidencia, tenemos un protocolo con el que trabajan los 'Zicos' y que tienen su enfoque particular y de esta forma acompañamos a la efectividad para que todo el mundo esté contento. Tenemos una tasa de efectividad de más del 90%", decía Matt. Ellos hacen los encuentros de forma online y gracias a sus tarifas baratas los jóvenes pueden permitírselo.

El sector aeroespacial español está creciendo

Por otro lado, otro gran proyecto español que está despuntando en el sector del emprendimiento es Arkadia Space. Se trata de una startup que quiere revolucionar la tecnología espacial y que tratan de convertirse en una alternativa sostenible para las sustancias tóxicas y costosas que se envían al espacio.

La empresa se ha especializado en el desarrollo de propulsores con combustible verde y esto lo hacen a través del peróxido de hidrógeno, es decir, parecido al agua oxigenada y lo utilizan para desinfectar y además, tiene una gran concentración y alto rendimiento. Además, cuenta con el respaldo del conocido astronauta español y exministro de ciencia e innovación, Pedro Duque.

A finales de 2024 realizarán su primer vuelo al espacio

La compañía tiene planteado viajar al espacio a finales de 2024 y para ello van a utilizar combustible verde que se puede usar en los satélites y vehículos que retiran la basura espacial. Francho García, CEO de Arkadia Space, explicaba que la diferencia entre ese combustible y el que se suele utilizar normalmente es "que prácticamente el que toda la industria es tóxico, cancerígeno y, por tanto, si lo inhalas puedes morir, entonces tienes que estar protegido constantemente y tener en cuenta unos protocolos y medidas de preocupación que lo hacen caro. El nuestro no supone un peligro ni para la salud humana, ni el medio ambiente".

Los motores de los cohetes y satélites no están preparados para soportar este tipo de combustible, para ello, "tenemos que desarrollar otra vez esos motores, no valen los actuales, por eso nuestro objetivo, con el uso de combustible verde, se basa en diseñar una nueva tipología de motor. El objetivo de la empresa es desarrollar motores, y como no hay combustible, también tenemos que hacer parte de ello".