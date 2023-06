Let it be, Don't let me down, Hey Jude o Love me Do, son algunos de los títulos más exitosos entre el catálogo musical de los Beatles. Sí, a pesar de que la formación se separó en 1970, lo cierto es que a día de hoy sus canciones siguen sonando en la radio y estando muy presentes en la banda sonora de tantas personas.

A día de hoy, como bien sabes, solo quedan vivos Paul McCarteny y Ringo Starr, que han seguido haciendo música en solitario a pesar de no deshacerse nunca del estigma de los Beatles. Siempre los recordarán por eso, aunque no serían lo mismo sin sus compañeros de andadas musicales, George Harrison y John Lennon, cuya muerte causo conmoción en todo el mundo y dejó un gran vacío en la escena pop-rock mundial.

Sí, los Beatles son un ícono a muchos niveles y son muchos los que los echan de menos, ya que muchos de sus fans, no llegaron nunca a ser coetáneos de su música ni poder escuchar por primera vez, al mismo tiempo que el resto de fans, un single inédito. Algo que va a cambiar muy pronto, porque gracias a la inteligencia artificial los Beatles sacan nuevo tema.

Se llama Now and Then, saldrá a finales de año y sí, la canta John Lennon. Tiene truco, claro, porque es un tema que él mismo compuso en 1978 y lo grabó rudimentariamente en su piso de Nueva York, interpretando al piano lo que sería el estribillo. Cuando murió, fue su mujer Yoko Ono quien se lo hizo llegar a Paul McCartney, y lo que ha propiciado que tengamos nuevo single de la legendaria banda.

Gracias a la inteligencia artificial se ha conseguido separar la voz de Lennon del piano y unir la del resto de miembros con una producción más elaborada. Algo por lo que el propio McCarteny se siente feliz, aunque tiene algo de miedo que la inteligencia artificial pervierta su composición.

"When we came to make what will be the last Beatles record... We were able to get John's voice through AI."



Ahead of his exhibition at @NPGLondon of Beatles photos, Sir Paul McCartney spoke to @Marthakearney and revealed that a new record will be released this year.#R4Today